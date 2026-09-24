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Gazze İçin Tehlikeli Plan: İsrailli Siyasetçilerden Bir Milyon Kişiyi Tehcir Etme Tehdidi ve Kalıcı İşgal Çağrısı

24 Eylül 2026 - 14:43
News ID: 1869570
Gazze İçin Tehlikeli Plan: İsrailli Siyasetçilerden Bir Milyon Kişiyi Tehcir Etme Tehdidi ve Kalıcı İşgal Çağrısı

İsrailli aşırı sağcı ve şahin siyasetçiler, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık bir milyon Filistinliyi zorla yerinden etmekle tehdit ederek bölgedeki askerî işgalin kalıcı hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’ndeki insani kriz her geçen gün derinleşirken, İsrailli siyasi çevrelerden gelen açıklamalar bölgedeki tehlikenin boyutunu artırıyor. İsrail siyasetinin önde gelen isimleri, Gazze kent merkezinde yaşayan yaklaşık bir milyon sivil Filistinlinin tahliye edilmesi ve yerlerinden sürülmesi yönündeki tehditlerini açıkça dile getirmeye başladı.

Söz konusu siyasetçiler, bölgedeki nüfusun zorunlu göçe tabi tutulmasını savunurken, Gazze’nin tamamen boşaltılması ve İsrail ordusunun bölgedeki askeri varlığının kalıcılaştırılması gerektiğini öne sürüyor. İşgalin devam etmesini “güvenlik gerekçesi” olarak sunan bu kanat, kentin yeniden inşası veya sivil idareye devredilmesi yerine doğrudan İsrail denetimi altında tutulması yönünde baskı yapıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları ve insan hakları örgütleri, bir milyonu aşkın sivilin zorla yerinden edilmesinin açık bir “savaş suçu ve etnik temizlik” teşkil edeceği konusunda uluslararası toplumu uyarırken; İsrailli siyasetçilerin bu uzlaşmaz ve saldırgan tutumu, bölgede kalıcı bir ateşkes ve istikrar umutlarını daha da çıkmaza sokuyor.

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