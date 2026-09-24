ABD’nin Havacılık Yaptırımları İran Hatlarını Vurdu: Dış Hatların Tamamen Durduğu İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetiminin Tahran’a yönelik tek taraflı baskı politikaları kapsamında genişlettiği havacılık yaptırımları, İranlı hava yolu şirketlerinin uluslararası operasyonlarında kısmi aksamalara yol açtı. Özellikle yakıt ikmali, yer hizmetleri ve hava sahası izinleri gibi teknik konularda getirilen kısıtlamalar nedeniyle İran merkezli bazı taşıyıcıların belirli dış hat güzergâhlarındaki seferlerinde iptaller ve düzenlemeler yaşandı.

Bununla birlikte, kamuoyunda ve bazı uluslararası mecralarda geniş yankı bulan “İran’ın tüm dış hat uçuşlarının tamamen askıya alındığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sahadan ve havalimanı otoritelerinden alınan uçuş takip verileri, başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin kilit havalimanlarından bölgesel ve küresel birçok noktaya ticari yolcu taşımacılığının aralıksız sürdüğünü gösteriyor.

Sektör temsilcileri ve havacılık analistleri, yaptırımların lojistik ve maliyet açısından operasyonları zorlaştırdığını ve şirketleri yeni güzergâh modelleri aramaya mecbur bıraktığını kabul ederken; mevcut kısıtlamaların İran hava sahasını veya İran taşıyıcılarının tüm dış dünyayla olan hava köprüsünü tamamen kesmeye yetmediğine dikkat çekiyor. Yetkililer, alternatif hatlar ve bölgesel iş birlikleri üzerinden dış seferlerin önemli bir kısmının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini vurguluyor.