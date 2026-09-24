«Şîa Maarif Ansiklopedisi»nin Türkçe Çeviri ve Yayımına İlk 7 Cildin Hazırlanmasıyla Başlandı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA- İstanbul Kevser Kültür Merkezi Yayınları, otuz ciltlik "Şia Maarif Ansiklopedisi"nin yedi cildinin tercümesinin ve hazırlığının tamamlandığını duyurdu. Kevser Kültür Merkezi Yayınları Müdürü Üstad Abbas Kazımi'nin belirttiğine göre; projenin ilk adımında "Hz. Muhammed Resulullah (s.a.a)", "İmamet", "İmam Ali (a.s)", "İmam Mehdi (a.c)", "Aile", "Siyasi Söylem" ve "Ekonomi Sistemi" kitapları tercüme edilerek baskıya hazır hale getirildi. Ansiklopedinin diğer ciltlerinin tercümesi de tüm külliyatın ilim camiası ve Türkçe konuşan kitlelerin istifadesine sunulması amacıyla kademeli olarak gündemdedir.

"El-Beyan li't-Tevasul ve't-Tasil" kurumu tarafından, seçkin araştırmacıların iş birliğiyle hazırlanan bu devasa ansiklopedi, tarihsel ve güncel bir zorunluluktan doğmuştur. Çünkü bilgi patlaması, kimlik ve ahlaki krizlerin yaşandığı bu çağda, Ehlibeyt (a.s) mektebi, derin insani ve Kur'ani çözümler sunmasına rağmen, her zaman engellemelerle, tahrifatlarla ve şüphe saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır.

İnançsal, sosyal, hukuki ve medeniyete dair çeşitli boyutlara dengeli bir bakış açısı sunan bu 30 konulu külliyat; karmaşık uzmanlık konularına girmeden, bilimsel, akıcı ve bağımsız bir dille özgün Şia görüşlerini sunmaktadır. Bu çalışma, araştırmacıların ve Şii olmayan Müslümanların Şia hakikatiyle tanışmalarını sağlamanın yanı sıra, genç neslin dini bilinç ve kimliğini güçlendirmek için belgelere dayalı, eğitici bir zemin oluşturmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, tercümesinin yayımlanması, Türkiye'deki kitlelerin tertemiz Ehlibeyt (a.s) öğretilerine doğrudan erişiminde temel bir adım olarak kabul edilmektedir.