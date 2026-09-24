Pezeşkiyan’dan BM Kürsüsünde Tarihi Çıkış: Yedi Aylık Savaşın Gölgesinde Yeni ve Adil Dünya Düzeni Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, New York’ta gerçekleştirilen BM Genel Kurulu’nun 81. oturumunda uluslararası kamuoyunun dikkatle takip ettiği kapsamlı bir konuşma yaptı. Tahran ile Washington-Tel Aviv hattında yaklaşık yedi aydır sıcaklığını koruyan askeri ve siyasi çatışma sürecinin ortasında BM kürsüsüne çıkan Pezeşkiyan, ülkesinin dış politika ilkelerini ve küresel vizyonunu net ifadelerle ortaya koydu.

Diplomatik çevrelerde 2026 yılının en kritik metinlerinden biri olarak nitelendirilen bu hitap, İran’ın yalnızca sahadaki baskılara karşı direnme gücünü değil, aynı zamanda uluslararası alanda mevcut güç dengelerine yönelik alternatif bakış açısını da temsil ediyor. Konuşmasında mevcut dünya nizamının tek taraflı yapısına ve adaletsizliklerine dikkat çeken İran lideri, Tahran’ın dayatmalara boyun eğmeyeceğinin altını çizdi.

Pezeşkiyan’ın Birleşmiş Milletler platformunda kayda geçirdiği mesajların merkezinde; egemen eşitlik, devletlerin karşılıklı haklarına saygı ve küresel adaletin tesisi yer aldı. İran Cumhurbaşkanı, sürdürülebilir bir barış ve istikrarın ancak çifte standartların terk edilmesi ve ulusların eşit temsiliyetine dayanan daha adil bir uluslararası sistemin inşa edilmesiyle mümkün olacağını vurguladı.