  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

Pezeşkiyan’dan BM Kürsüsünde Tarihi Çıkış: Yedi Aylık Savaşın Gölgesinde Yeni ve Adil Dünya Düzeni Çağrısı

24 Eylül 2026 - 17:42
News ID: 1869655
Pezeşkiyan’dan BM Kürsüsünde Tarihi Çıkış: Yedi Aylık Savaşın Gölgesinde Yeni ve Adil Dünya Düzeni Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla Tahran’ın mevcut küresel sisteme yönelik itirazını en üst düzeyde dünyaya duyurdu. İran’ın ABD ve İsrail ile yaklaşık yedi aydır süren doğrudan bir çatışma ve savaş ortamında bulunduğu kritik bir süreçte gerçekleşen bu hitap, uluslararası arenada Tahran’ın direniş iradesini ve eşitliğe dayalı yeni düzen vizyonunu ilan eden tarihi bir diplomatik manifesto niteliği taşıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, New York’ta gerçekleştirilen BM Genel Kurulu’nun 81. oturumunda uluslararası kamuoyunun dikkatle takip ettiği kapsamlı bir konuşma yaptı. Tahran ile Washington-Tel Aviv hattında yaklaşık yedi aydır sıcaklığını koruyan askeri ve siyasi çatışma sürecinin ortasında BM kürsüsüne çıkan Pezeşkiyan, ülkesinin dış politika ilkelerini ve küresel vizyonunu net ifadelerle ortaya koydu.

Diplomatik çevrelerde 2026 yılının en kritik metinlerinden biri olarak nitelendirilen bu hitap, İran’ın yalnızca sahadaki baskılara karşı direnme gücünü değil, aynı zamanda uluslararası alanda mevcut güç dengelerine yönelik alternatif bakış açısını da temsil ediyor. Konuşmasında mevcut dünya nizamının tek taraflı yapısına ve adaletsizliklerine dikkat çeken İran lideri, Tahran’ın dayatmalara boyun eğmeyeceğinin altını çizdi.

Pezeşkiyan’ın Birleşmiş Milletler platformunda kayda geçirdiği mesajların merkezinde; egemen eşitlik, devletlerin karşılıklı haklarına saygı ve küresel adaletin tesisi yer aldı. İran Cumhurbaşkanı, sürdürülebilir bir barış ve istikrarın ancak çifte standartların terk edilmesi ve ulusların eşit temsiliyetine dayanan daha adil bir uluslararası sistemin inşa edilmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha