Ümit Özdağ’dan Hakan Fidan’a “Mekke Anlaşması” Tepkisi: “Türk Askerini Yemen Çölüne mi Sürükleyeceksiniz?”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında hayata geçirilen “Mekke Anlaşması” ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın anlaşmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerine sert ifadelerle yüklendi.

Hakan Fidan’ın, Türkiye’nin anlaşma kapsamında Suudi Arabistan’ın toprak bütünlüğünü koruyacağı ve Yemen’deki Husilerin olası meydan okumalarına karşılık verileceği yönündeki sinyallerini eleştiren Özdağ, Dışişleri Bakanlığı’nın bir “savaş bakanlığı” gibi davranamayacağını savundu.

Anlaşmanın meşruiyetini hedef alan Özdağ, Anayasa gereği uluslararası savunma ve güvenlik mutabakatlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) onayından geçmek zorunda olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

“Bu anlaşma Meclis’in onayına sunulmadı, milletten ve parlamentodan gizlendi. TBMM’nin onayı olmayan bir mutabakata dayanarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hiçbir sınır ötesi yükümlülük dayatılamaz. Suudi Arabistan bugüne dek Türkiye’nin hangi toprak bütünlüğünü savundu ki bugün Türk askeri Suudilerin güvenliği için Yemen çöllerine sürüklensin?”

Özdağ ayrıca bölgedeki askeri dengelere dikkat çekerek, ABD ve müttefiklerinin dahi Husilerin Kızıldeniz’deki ve bölgedeki eylemlerini durduramadığını belirtti. Türkiye’nin İsrail ile fiilen karşı karşıya gelen güçlerle gereksiz bir çatışma zeminine çekilmek istendiğini öne süren Özdağ, Ankara’nın dış politikasının “maceracı taahhütlerden” derhal arındırılması çağrısında bulundu.