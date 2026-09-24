USS Abraham Lincoln’de İntihar Krizi: 8 Denizci İntihara Kalkıştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Donanması’ndan yapılan resmi açıklamada, USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunda görevli sekiz denizcinin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Aylardır denizde olan ve küresel güvenlik ihtiyaçları gerekçesiyle görev süreleri defalarca uzatılan mürettebatın yaşadığı psikolojik çöküş, donanma içerisinde ciddi bir kriz tartışmasını tetikledi.
24 Eylül 2026 - 18:23
News ID: 1869671
ABD Donanması, aylardır süren ve defalarca uzatılan görev süresinin ardından ABD’ye dönüş yoluna geçen USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunda görevli sekiz denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu doğruladı; söz konusu olay, gemideki ağır çalışma koşulları ve mürettebatın yaşadığı ruh sağlığı krizlerini yeniden gündemin merkezine taşıdı.
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