USS Abraham Lincoln’de İntihar Krizi: 8 Denizci İntihara Kalkıştı

Gemi personeli, uzun süreli konuşlanmalarda yaşam koşullarının iyileştirilmemesi ve ruh sağlığına yönelik destek mekanizmalarının yetersizliği konusunda uzun süredir eleştirilerini dile getiriyordu. Uzmanlar, personelin maruz kaldığı sosyal izolasyon, aşırı yorgunluk ve tükenmişlik sendromunun, bu tür trajik vakaların yaşanmasında belirleyici bir rol oynadığını vurguluyor. Donanma kaynakları, intihar vakalarının ardından mürettebatın içinde bulunduğu psikolojik atmosferi “alarm verici” olarak nitelendirdi.

USS Abraham Lincoln, yoğun ve tartışmalı görev sürecinin ardından rotasını ABD limanlarına çevirdi. Pentagon’un, mürettebatın yaşadığı bu krizin ardından gemi personeli için kapsamlı bir rehabilitasyon süreci başlatacağı ifade edildi. Ancak yaşananlar, ABD Donanması’nın personel politikaları ve gemi içi yaşam standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dair Washington’daki tepkileri daha da artırmış durumda. Askeri yetkililer, görev sürelerinin uzatılmasının operasyonel zorunluluklar ile personel refahı arasındaki dengeyi bozduğunu kabul ediyor.