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USS Abraham Lincoln’de İntihar Krizi: 8 Denizci İntihara Kalkıştı

24 Eylül 2026 - 18:23
News ID: 1869671
USS Abraham Lincoln’de İntihar Krizi: 8 Denizci İntihara Kalkıştı

ABD Donanması, aylardır süren ve defalarca uzatılan görev süresinin ardından ABD’ye dönüş yoluna geçen USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunda görevli sekiz denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu doğruladı; söz konusu olay, gemideki ağır çalışma koşulları ve mürettebatın yaşadığı ruh sağlığı krizlerini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Donanması’ndan yapılan resmi açıklamada, USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunda görevli sekiz denizcinin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Aylardır denizde olan ve küresel güvenlik ihtiyaçları gerekçesiyle görev süreleri defalarca uzatılan mürettebatın yaşadığı psikolojik çöküş, donanma içerisinde ciddi bir kriz tartışmasını tetikledi.

Gemi personeli, uzun süreli konuşlanmalarda yaşam koşullarının iyileştirilmemesi ve ruh sağlığına yönelik destek mekanizmalarının yetersizliği konusunda uzun süredir eleştirilerini dile getiriyordu. Uzmanlar, personelin maruz kaldığı sosyal izolasyon, aşırı yorgunluk ve tükenmişlik sendromunun, bu tür trajik vakaların yaşanmasında belirleyici bir rol oynadığını vurguluyor. Donanma kaynakları, intihar vakalarının ardından mürettebatın içinde bulunduğu psikolojik atmosferi “alarm verici” olarak nitelendirdi.

USS Abraham Lincoln, yoğun ve tartışmalı görev sürecinin ardından rotasını ABD limanlarına çevirdi. Pentagon’un, mürettebatın yaşadığı bu krizin ardından gemi personeli için kapsamlı bir rehabilitasyon süreci başlatacağı ifade edildi. Ancak yaşananlar, ABD Donanması’nın personel politikaları ve gemi içi yaşam standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dair Washington’daki tepkileri daha da artırmış durumda. Askeri yetkililer, görev sürelerinin uzatılmasının operasyonel zorunluluklar ile personel refahı arasındaki dengeyi bozduğunu kabul ediyor.

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