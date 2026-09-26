İslami Cihad’dan Bölgesel Direniş Vurgusu: İran ve Hizbullah Tek Bir Hattın Parçası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İslami Cihad Hareketi, bölgedeki gelişmelerin merkezinde yer alan direniş grupları arasındaki koordinasyonun stratejik önemine vurgu yapmaya devam ediyor. Örgüt sözcüsü, özellikle Gazze’de devam eden çatışmalar ışığında, İran İslam Cumhuriyeti’nin Filistin davasına yönelik tutarlı duruşunun ve Lübnan Hizbullahı’nın sahada gösterdiği aktif desteğin birbirinden bağımsız süreçler olmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, bu desteklerin aslında tek bir “direniş hattı” stratejisinin farklı cephelerdeki yansımaları olduğu ifade edildi. Siyasi analistler, bu tür söylemlerin, İsrail karşısında oluşturulmaya çalışılan “cephelerin birliği” doktrinini güçlendirmeyi hedeflediğini değerlendiriyor. Tahran’ın siyasi ve lojistik desteği ile Hizbullah’ın askeri baskısının, İslami Cihad gibi örgütler nezdinde sahadaki elini güçlendiren temel unsurlar olarak görüldüğü belirtiliyor.

Söz konusu açıklamalar, Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve bölgesel aktörlerin İsrail’e karşı konum aldığı bir dönemde, direniş ekseni içerisindeki dayanışmanın derinleştiğine dair önemli bir mesaj niteliği taşıyor.