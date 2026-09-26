  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Önemli Haberler

İslami Cihad’dan Nasrallah’ın “Cephelerin Birliği” Vizyonuna Stratejik Teyit

26 Eylül 2026 - 18:15
News ID: 1870232
İslami Cihad’dan Nasrallah’ın “Cephelerin Birliği” Vizyonuna Stratejik Teyit

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü’nün yaptığı son açıklamalar, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın uzun süredir savunduğu ve bölgedeki direnişin temel taşı olarak gördüğü “cephelerin birliği” doktrinini yeniden gündeme taşıdı. Sözcü, İran’ın tutumu ve Hizbullah’ın Gazze’ye verdiği desteği tek bir direniş hattının parçaları olarak tanımlayarak, Nasrallah’ın “bütünleşik direniş” stratejisinin sahadaki gruplar nezdindeki karşılığını vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hasan Nasrallah, İsrail’e karşı verilecek mücadelenin coğrafi sınırlarla kısıtlı olmadığını ve bölgedeki tüm direniş unsurlarının ortak bir stratejik akılla hareket etmesi gerektiğini sık sık vurguluyordu. İslami Cihad Hareketi’nden gelen son açıklamalar, Nasrallah’ın bu “bütünleşik direniş” vizyonunun sahada sadece teorik bir söylemden ibaret olmadığını, aksine örgütler arası operasyonel ve siyasi bir uyumla desteklendiğini gözler önüne serdi.

Sözcünün, İran’ın siyasi desteği ile Hizbullah’ın Gazze cephesine dönük askeri baskısını “tek bir direniş hattının parçaları” olarak nitelendirmesi, Nasrallah’ın bölgedeki stratejik oyun kurucu rolüne işaret ediyor. Nasrallah’ın özellikle Gazze çatışmaları başladığından bu yana savunduğu “coğrafi bölünmüşlüğe rağmen operasyonel birlik” düşüncesi, bu açıklamayla birlikte İslami Cihad cephesinde somut bir karşılık bulmuş oldu.

Analistler, İslami Cihad’ın bu vurgusunu, Nasrallah’ın “cephelerin birliği” doktrinine verilen güçlü bir destek olarak okuyor. Bu durum, İsrail’e karşı sadece Gazze’de değil, Lübnan’dan Tahran’a uzanan geniş bir hatta, Hasan Nasrallah’ın belirlediği stratejik perspektif doğrultusunda koordineli bir hareket alanının benimsendiğini kanıtlıyor. Bu yaklaşım, bölgedeki direniş gruplarının artık birbirinden kopuk yapılar değil, tek bir merkezin stratejik yönlendirmesiyle hareket eden bir blok olduğu algısını güçlendiriyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha