İslami Cihad’dan Nasrallah’ın “Cephelerin Birliği” Vizyonuna Stratejik Teyit

Sözcünün, İran’ın siyasi desteği ile Hizbullah’ın Gazze cephesine dönük askeri baskısını “tek bir direniş hattının parçaları” olarak nitelendirmesi, Nasrallah’ın bölgedeki stratejik oyun kurucu rolüne işaret ediyor. Nasrallah’ın özellikle Gazze çatışmaları başladığından bu yana savunduğu “coğrafi bölünmüşlüğe rağmen operasyonel birlik” düşüncesi, bu açıklamayla birlikte İslami Cihad cephesinde somut bir karşılık bulmuş oldu.

Analistler, İslami Cihad’ın bu vurgusunu, Nasrallah’ın “cephelerin birliği” doktrinine verilen güçlü bir destek olarak okuyor. Bu durum, İsrail’e karşı sadece Gazze’de değil, Lübnan’dan Tahran’a uzanan geniş bir hatta, Hasan Nasrallah’ın belirlediği stratejik perspektif doğrultusunda koordineli bir hareket alanının benimsendiğini kanıtlıyor. Bu yaklaşım, bölgedeki direniş gruplarının artık birbirinden kopuk yapılar değil, tek bir merkezin stratejik yönlendirmesiyle hareket eden bir blok olduğu algısını güçlendiriyor.