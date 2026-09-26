İslami Cihad’dan Nasrallah’ın “Cephelerin Birliği” Vizyonuna Stratejik Teyit

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hasan Nasrallah, İsrail’e karşı verilecek mücadelenin coğrafi sınırlarla kısıtlı olmadığını ve bölgedeki tüm direniş unsurlarının ortak bir stratejik akılla hareket etmesi gerektiğini sık sık vurguluyordu. İslami Cihad Hareketi’nden gelen son açıklamalar, Nasrallah’ın bu “bütünleşik direniş” vizyonunun sahada sadece teorik bir söylemden ibaret olmadığını, aksine örgütler arası operasyonel ve siyasi bir uyumla desteklendiğini gözler önüne serdi.
26 Eylül 2026 - 18:15
News ID: 1870232
İslami Cihad Hareketi Sözcüsü’nün yaptığı son açıklamalar, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın uzun süredir savunduğu ve bölgedeki direnişin temel taşı olarak gördüğü “cephelerin birliği” doktrinini yeniden gündeme taşıdı. Sözcü, İran’ın tutumu ve Hizbullah’ın Gazze’ye verdiği desteği tek bir direniş hattının parçaları olarak tanımlayarak, Nasrallah’ın “bütünleşik direniş” stratejisinin sahadaki gruplar nezdindeki karşılığını vurguladı.
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