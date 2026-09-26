Direnişe Vefa Bloğu Başkanı Muhammed Raad: “İki Yıllık Savaş Bir Yenilgi Değil, Direnişin Yeniden İnşasıdır”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Muhammed Raad, kaleme aldığı kapsamlı analizde, direnişin mevcut durumunu “dayanıklılık ve stratejik süreklilik” kavramları üzerinden tanımladı. Yaşanan ağır liderlik kayıplarına rağmen Hizbullah’ın sahada toparlanma ve yeniden örgütlenme başarısını “iradenin göstergesi” olarak nitelendiren Raad, direnişin askeri kapasitesinin zayıflamadığını, aksine yeni bir yapılanma evresine girdiğini ifade etti.

Raad, bu mücadelenin Lübnan coğrafyasıyla sınırlı olmadığını, aksine çok daha geniş bir stratejik bütünlüğe sahip olduğunun altını çizdi. Hizbullah’ın sahada yürüttüğü faaliyetleri, Filistin ve İran ile eşgüdümlü hareket eden "Direniş Ekseni"nin temel bir sütunu olarak tanımlayan Raad, bu yapının bölgedeki ABD ve İsrail nüfuzuna karşı oluşturulmuş bir “egemenlik kalkanı” olduğunu belirtti.

Siyasi gözlemciler, Raad’ın bu açıklamalarını, bölgedeki “cephelerin birliği” stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriyor. Makalede öne çıkan “bağımsızlık ve egemenlik” vurgusu, direnişin dış baskılara karşı tavizsiz tutumunu pekiştirirken, bölgedeki aktörlerin stratejik ortak kader anlayışının, lider kayıplarına rağmen değişmediği mesajını veriyor.