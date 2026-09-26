Yemen’den Suudi Arabistan’a Sert Uyarı: “Saldırılar Sürerse Ekonomik ve Askeri Merkezler Hedefimizdir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemenli komutanlar tarafından yapılan son açıklamalar, bölgedeki çatışmaların sınır hattından stratejik derinliğe taşınabileceğine dair önemli işaretler barındırıyor. Yemen güçlerinin ellerindeki askeri kapasitenin –özellikle uzun menzilli füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarının (İHA)– artık Suudi Arabistan’ın en korunaklı yönetim ve ekonomik merkezlerine ulaşabilecek seviyeye geldiği vurgulanıyor.

Açıklamada, Suudi Arabistan’ın askeri müdahalelerinin devam etmesinin, “misilleme” stratejisinin bir üst aşamaya geçmesine neden olacağı belirtildi. Yemen tarafı, bu kararın sadece askeri bir tepki değil, ülkenin ekonomik kapasitesini ve yönetim merkezlerini felce uğratmayı hedefleyen bir caydırıcılık hamlesi olduğunu ifade ediyor.

Siyasi ve askeri gözlemciler, bu mesajın Riyad yönetimine “savaşın maliyetini yeniden düşünme” çağrısı olarak okunması gerektiğini belirtiyor. Yemen güçlerinin bu çıkışı, özellikle bölgesel tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde, Suudi Arabistan’ın altyapısına yönelik yeni bir saldırı dalgası riskini gündeme getirerek, bölgedeki güç dengelerini ve caydırıcılık denklemini yeniden şekillendiriyor.