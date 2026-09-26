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Saada’dan Kızıldeniz’e: Ensarullah’ın Yerel İsyandan Küresel Bir Aktöre Dönüşümü

26 Eylül 2026 - 18:30
News ID: 1870239
Saada’dan Kızıldeniz’e: Ensarullah’ın Yerel İsyandan Küresel Bir Aktöre Dönüşümü

Ensarullah, yirmi yılı aşkın bir süreçte Saada’daki yerel bir silahlı hareketten, küresel deniz ticareti ve enerji hatlarını doğrudan tehdit edebilen bölgesel bir askeri güç odağına dönüştü. İran merkezli Nur News ajansının analizine göre bu stratejik yükseliş; askeri tecrübe, teknolojik inovasyon ve jeopolitik konumlandırmanın birleşimiyle şekillendi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ensarullah’ın yirmi yılı aşkın sürede geçirdiği evrim, Ortadoğu’daki askeri dengeleri kökten değiştiren bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Nur News tarafından hazırlanan kapsamlı değerlendirmede, hareketin Saada’daki küçük ölçekli bir yerel isyandan, dünya ticaretini ve enerji arzını etkileyebilecek bölgesel bir askeri aktöre dönüşme süreci masaya yatırılıyor.

Analize göre bu yükselişin arkasında yatan temel faktörler; Yemen merkezi yönetimindeki yapısal zafiyetler ve hareketin eski rejim müttefikleriyle kurduğu taktiksel ortaklıklar olarak sıralanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı verilen uzun soluklu savaş, Ensarullah’ın asimetrik muharebe tecrübesini artırırken, özellikle füze ve insansız hava aracı (İHA) teknolojilerindeki hızlı gelişim, hareketin askeri caydırıcılığını bir üst seviyeye taşıdı.

Ensarullah’ı yerel bir aktör olmaktan çıkarıp küresel bir muhatap haline getiren ise, sahip olduğu coğrafi hakimiyet oldu. Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz kıyısındaki stratejik konumu, hareketin elindeki en büyük “kaldıraç” olarak öne çıkıyor. Bu avantajı kullanarak yerel bir çatışmanın risklerini uluslararası ticaret rotalarına yansıtan Ensarullah, ABD ve İngiltere gibi küresel güçleri sahaya çekmeyi başardı. Bu durum, hareketin artık Yemen iç meselesinin çok ötesinde, uluslararası siyasetin ve deniz güvenliğinin belirleyici aktörlerinden biri olduğunu kanıtlıyor.

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