Saada’dan Kızıldeniz’e: Ensarullah’ın Yerel İsyandan Küresel Bir Aktöre Dönüşümü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ensarullah’ın yirmi yılı aşkın sürede geçirdiği evrim, Ortadoğu’daki askeri dengeleri kökten değiştiren bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Nur News tarafından hazırlanan kapsamlı değerlendirmede, hareketin Saada’daki küçük ölçekli bir yerel isyandan, dünya ticaretini ve enerji arzını etkileyebilecek bölgesel bir askeri aktöre dönüşme süreci masaya yatırılıyor.
26 Eylül 2026 - 18:30
News ID: 1870239
Ensarullah, yirmi yılı aşkın bir süreçte Saada’daki yerel bir silahlı hareketten, küresel deniz ticareti ve enerji hatlarını doğrudan tehdit edebilen bölgesel bir askeri güç odağına dönüştü. İran merkezli Nur News ajansının analizine göre bu stratejik yükseliş; askeri tecrübe, teknolojik inovasyon ve jeopolitik konumlandırmanın birleşimiyle şekillendi.
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