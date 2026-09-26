Saada’dan Kızıldeniz’e: Ensarullah’ın Yerel İsyandan Küresel Bir Aktöre Dönüşümü

Analize göre bu yükselişin arkasında yatan temel faktörler; Yemen merkezi yönetimindeki yapısal zafiyetler ve hareketin eski rejim müttefikleriyle kurduğu taktiksel ortaklıklar olarak sıralanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı verilen uzun soluklu savaş, Ensarullah’ın asimetrik muharebe tecrübesini artırırken, özellikle füze ve insansız hava aracı (İHA) teknolojilerindeki hızlı gelişim, hareketin askeri caydırıcılığını bir üst seviyeye taşıdı.

Ensarullah’ı yerel bir aktör olmaktan çıkarıp küresel bir muhatap haline getiren ise, sahip olduğu coğrafi hakimiyet oldu. Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz kıyısındaki stratejik konumu, hareketin elindeki en büyük “kaldıraç” olarak öne çıkıyor. Bu avantajı kullanarak yerel bir çatışmanın risklerini uluslararası ticaret rotalarına yansıtan Ensarullah, ABD ve İngiltere gibi küresel güçleri sahaya çekmeyi başardı. Bu durum, hareketin artık Yemen iç meselesinin çok ötesinde, uluslararası siyasetin ve deniz güvenliğinin belirleyici aktörlerinden biri olduğunu kanıtlıyor.