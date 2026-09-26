Veliaht Prens’in Stratejik Çıkmazı: Yemen Yenilgisi ve Washington Kıskacı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Riyad yönetiminin Yemen’deki savaşı nihayete erdirememesi ve İran ile olan gerilimin tırmanması, Veliaht Prens’in bölgesel vizyonunu zorlayan en önemli iki faktör olarak öne çıkıyor. Askeri harcamaların ve stratejik yatırımların beklenen sonuçları vermemesi, Veliaht Prens’i içeride ve dışarıda yeni bir “meşruiyet ve güvenlik” denklemi kurmaya zorluyor. Ancak bu noktada, yıllardır güvenlik garantisi olarak görülen ABD’nin sunduğu çözümlerin etkisiz kalması, Riyad’ın elini kolunu bağlıyor.

Analistler, Washington yönetiminin Orta Doğu’daki değişen öncelikleri ve İran’a karşı izlediği dengeli politikaların, Suudi Arabistan’ın güvenlik beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığına dikkat çekiyor. Güvenliğini tamamen ABD şemsiyesi altında kurgulayan Riyad, bu “güvenlik ortaklığının” somut sonuçlar üretememesi nedeniyle ciddi bir boşluğa düşmüş durumda.

Bu durumun yarattığı en büyük sorun ise, Veliaht Prens’in bağımsız bir diplomatik yol haritası belirlemesini engelleyen “bağımlılık” faktörü. Washington’a olan askeri ve siyasi bağımlılık, Riyad’ın bölgesel krizleri çözmek için alternatif ittifaklar veya esnek diplomatik manevralar geliştirmesini zorlaştırıyor. Sonuç olarak Veliaht Prens, hem ABD’nin bölgesel çıkarlarının yarattığı kısıtlamalar hem de kendi stratejik hatalarının getirdiği ağırlık arasında, hareket alanı daralmış bir lider profili çiziyor. Uzmanlara göre, Riyad yönetiminin bu kıskacı aşması, Washington ile olan geleneksel güvenlik paradigmasını yeniden tanımlamasına bağlı görünüyor.