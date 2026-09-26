N7 Vakfı’nda “İbrahim Anlaşmaları” Zirvesi: Bölgesel İş Birliği İçin Yeni Yol Haritası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu ve Avrasya coğrafyasındaki diplomatik trafiği hareketlendiren toplantı, N7 Vakfı Başkanı Jeffrey M. Talpins’in başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya ABD’nin yanı sıra Bahreyn, İsrail, Kazakistan, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) mevkidaşlar katıldı. Oturumda, İbrahim Anlaşmaları’nın mevcut iş birliği çerçevesinin genişletilmesi ve somut projelere dönüştürülmesi üzerinde duruldu.

Toplantının ana gündem maddesini, İbrahim Anlaşmaları’nın bölgesel istikrarı sağlama potansiyeli ve bu çerçevede geliştirilebilecek çok taraflı ekonomik ve diplomatik projeler oluşturdu. Katılımcı ülkelerin temsilcileri, anlaşmaların sadece bir “normalleşme” süreci olarak değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma ve güvenlik iş birliğinin temeli olarak görüldüğünü vurguladı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Allison Hooker ve diğer diplomatlar, toplantı boyunca anlaşmaların kapsamının genişletilmesi, güvenlik mimarisinde ortak hareket kabiliyetinin artırılması ve özellikle ticari ağların entegrasyonu konularında fikir alışverişinde bulundu. Siyasi gözlemciler, bu tür üst düzey toplantıların, İbrahim Anlaşmaları’nı kalıcı ve işlevsel bir bölgesel blok haline getirme çabalarının bir parçası olduğunu belirtiyor. Özellikle Kazakistan gibi bölge dışı ortakların katılımı, bu girişimin sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmayıp daha geniş bir coğrafyayı kapsayan stratejik bir ağa dönüştürülmek istendiğinin işareti olarak okunuyor.