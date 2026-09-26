Safevi’den ABD’ye Uyarı: Yeni Bir Saldırının Yanıtı Hürmüz’den Kızıldeniz’e Uzanır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in Askerî Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, bölgedeki artan gerilime ve ABD’nin olası askerî adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran basınına açıklamalarda bulunan Safevi, ABD’nin İran’a karşı yeni bir saldırıya girişmesi durumunda verilecek askerî karşılığın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sınırlarını aşarak Kızıldeniz ve Hint Okyanusu havzasına yayılacağını belirtti.

Safevi, stratejik su yollarındaki dengelere dikkat çekerek Hürmüz Boğazı’nın jeopolitik önemine vurgu yaptı. İran’ın söz konusu geçiş güzergâhındaki egemenliğini ve denetim mekanizmalarını kesintisiz şekilde koruyacağını belirten Tümgeneral Safevi, hasım güçlere ait askerî unsurların bölgede güvenliği tehdit etmesine müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

Deniz seyrüseferi konusunda bölgesel aktörlerle yürütülen temaslara da değinen Safevi, gemi geçişlerinin güvenliğine yönelik düzenlemelerin bölge ülkeleri arasındaki iş birliğiyle tesis edilebileceğini, dış güçlerin askerî müdahalelerinin ise yalnızca deniz güvenliğini daha da kırılgan hâle getireceğini ifade etti. Safevi, bölgede caydırıcılığın en üst düzeyde korunduğunu ve her türlü saldırı senaryosuna karşı geniş çaplı bir karşılık planının devrede olduğunu kaydetti.