Seyyid Hasan Nasrallah Şehadetinin İkinci Yılında: Lübnan’dan Tunus’a “Direniş” İçin Birlik Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Seyyid Hasan Nasrallah’ın mirası, Orta Doğu’nun dört bir yanında düzenlenen anma etkinlikleri ve geniş katılımlı törenlerle bir kez daha hatırlanıyor. Şehadetinin ikinci yıl dönümü vesilesiyle bölgenin farklı ülkelerinde bir araya gelen destekçileri, Nasrallah’ın stratejik vizyonuna ve "Direniş Ekseni"nin birlikteliğine olan bağlılıklarını yineledi.

Anma etkinlikleri kapsamında; Beyrut’ta Hizbullah tarafından düzenlenen merkezî törenlerin yanı sıra Sanaa, Tahran, Bağdat, Gazze ve Tunus gibi pek çok noktada Nasrallah’ın portreleri ve “direniş” temalı sloganlar öne çıktı. Siyasi figürler, kanaat önderleri ve direniş gruplarının temsilcileri tarafından yayımlanan mesajlarda, Nasrallah’ın sadece Lübnan’da değil, bölgesel ölçekte birleştirici bir figür olduğu vurgulandı.

Mesajlarda, Nasrallah’ın "Direniş Ekseni"ni kurumsal ve stratejik bir yapıya kavuşturduğu, bölge halkları arasında dayanışma köprüleri kurduğu ifade edildi. Bu anmalar, yalnızca bir vefa gösterisi olarak değil, aynı zamanda bölgedeki mevcut siyasi ve askeri meydan okumalara karşı “birleşik direniş” iradesinin sembolik bir teyidi olarak değerlendiriliyor. Katılımcılar, onun ideallerinin mücadelenin merkezinde kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.