Taiz’de Kanlı Saldırı: Suudi Koalisyonunun Pazarı Hedef Alması Sonucu 7 Sivil Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in Taiz kentinde sivillerin günlük ihtiyaçlarını karşıladığı sırada düzenlenen hava operasyonu, bölgede büyük bir insani trajediye yol açtı. Sağlık ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Maviya kavşağındaki kalabalık bir pazar yerine gerçekleştirilen saldırı, bölge halkı üzerinde yıkıcı bir etki yarattı.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 sivilin cansız bedenleri bölgedeki hastanelere kaldırılırken, yaralı sayısının 40 olduğu belirtildi. Yaralılar arasında 5 çocuğun bulunması, saldırının sivil halk üzerindeki ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Sağlık ekipleri, yaralıların bir kısmının durumunun kritik olduğunu belirterek, bölgedeki hastanelerin kapasitesinin zorlandığını ifade etti.

Olayın ardından açıklama yapan yerel yetkililer, sivil yerleşim alanlarının ve ticaret noktalarının hedef alınmasını “şiddetli bir saldırı” olarak nitelendirdi. Saldırının gerçekleştiği Maviya kavşağındaki pazar yeri, bölge sakinleri için hayati bir merkez konumundaydı. Yemenli yetkililer, saldırıyla ilgili uluslararası toplumu sessiz kalmamaya ve sivil koruma kurallarına uyulması çağrısında bulunmaya davet etti.