Sanaa’da “Direniş” Yemini: Yemenli Yetkililerden Nasrallah ve Safiyüddin’in Mirasına Bağlılık Sözü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in başkenti Sanaa, direnişin sembol isimleri Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyüddin’in hatırasını onurlandırmak amacıyla düzenlenen anlamlı bir törene ev sahipliği yaptı. Yemenli üst düzey yetkililerin, siyasi figürlerin ve ülkenin önde gelen âlimlerinin katıldığı etkinlikte, bölgedeki direnişin stratejik ve manevi sürekliliğine vurgu yapıldı.

Tören sırasında konuşma yapan yetkililer, Nasrallah ve Safiyüddin’in sadece birer lider değil, aynı zamanda bölgedeki özgürlük mücadelesinin ideolojik mimarları olduğunu belirtti. Katılımcılar, her iki ismin de bırakmış olduğu “direniş mirasının” Yemen halkı nezdinde büyük bir karşılığı olduğunu vurgulayarak, bu mirasın korunmasının bölgenin geleceği açısından hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Âlimler tarafından yapılan açıklamalarda, Nasrallah ve Safiyüddin’in temsil ettiği değerlerin “hakkın batıla karşı zaferi” şiarıyla devam ettirileceği ifade edildi. Sanaa’daki bu anma, Yemen’in bölgesel Direniş Ekseni içerisindeki merkezi konumunu ve ideolojik dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Tören, katılımcıların direniş yolunu sonuna kadar sürdürme yönündeki yeminleri ve birlik mesajlarıyla sona erdi.