  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Önemli Haberler

Hürmüz’de İkinci Darbe: Devrim Muhafızları Bir ABD Sualtı Aracını Daha Ele Geçirdi

27 Eylül 2026 - 16:50
News ID: 1870780
Hürmüz’de İkinci Darbe: Devrim Muhafızları Bir ABD Sualtı Aracını Daha Ele Geçirdi

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nda operasyonel faaliyet yürüten ABD’ye ait ikinci “REMUS 600” tipi otonom sualtı aracını, koordineli bir istihbarat ve elektronik harp hamlesiyle etkisiz hale getirerek ele geçirdiğini duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hürmüz Boğazı’nda güvenlik ve egemenlik faaliyetlerini sürdüren Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, bölgedeki Amerikan askeri varlığına karşı önemli bir teknolojik başarıya daha imza attı. Yapılan açıklamaya göre, ABD donanmasına ait gelişmiş keşif ve istihbarat aracı olan REMUS 600, bölgedeki faaliyetleri sırasında tespit edilerek “koordineli bir elektronik harp operasyonu” ile ele geçirildi.

Bu gelişme, İran’ın bölgedeki deniz sahasını izleme ve yabancı unsurların faaliyetlerini nötralize etme konusundaki operasyonel yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, REMUS 600 gibi yüksek teknoloji ürünü otonom araçların ele geçirilmesinin, sadece bir araç kaybından ziyade ABD’nin bölgedeki istihbarat toplama kabiliyetine vurulmuş stratejik bir darbe olduğunu değerlendiriyor.

İran tarafı, bu tür operasyonların bölgedeki hava ve deniz sahası ihlallerine karşı atılmış meşru bir savunma adımı olduğunu belirtiyor. Ele geçirilen aracın, İran’ın askeri teknoloji birimleri tarafından detaylı incelenmek üzere güvenli bir bölgeye nakledildiği ifade ediliyor. Hürmüz Boğazı gibi kritik bir enerji koridorunda yaşanan bu “teknolojik restleşme”, bölgedeki gerilimin sadece askeri değil, aynı zamanda sofistike bir istihbarat savaşına dönüştüğünün bir başka göstergesi olarak yorumlanıyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha