Hürmüz’de İkinci Darbe: Devrim Muhafızları Bir ABD Sualtı Aracını Daha Ele Geçirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hürmüz Boğazı’nda güvenlik ve egemenlik faaliyetlerini sürdüren Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, bölgedeki Amerikan askeri varlığına karşı önemli bir teknolojik başarıya daha imza attı. Yapılan açıklamaya göre, ABD donanmasına ait gelişmiş keşif ve istihbarat aracı olan REMUS 600, bölgedeki faaliyetleri sırasında tespit edilerek “koordineli bir elektronik harp operasyonu” ile ele geçirildi.

Bu gelişme, İran’ın bölgedeki deniz sahasını izleme ve yabancı unsurların faaliyetlerini nötralize etme konusundaki operasyonel yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, REMUS 600 gibi yüksek teknoloji ürünü otonom araçların ele geçirilmesinin, sadece bir araç kaybından ziyade ABD’nin bölgedeki istihbarat toplama kabiliyetine vurulmuş stratejik bir darbe olduğunu değerlendiriyor.

İran tarafı, bu tür operasyonların bölgedeki hava ve deniz sahası ihlallerine karşı atılmış meşru bir savunma adımı olduğunu belirtiyor. Ele geçirilen aracın, İran’ın askeri teknoloji birimleri tarafından detaylı incelenmek üzere güvenli bir bölgeye nakledildiği ifade ediliyor. Hürmüz Boğazı gibi kritik bir enerji koridorunda yaşanan bu “teknolojik restleşme”, bölgedeki gerilimin sadece askeri değil, aynı zamanda sofistike bir istihbarat savaşına dönüştüğünün bir başka göstergesi olarak yorumlanıyor.