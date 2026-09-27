Hamas’tan Yemen İçin Diplomatik Hamle: “Arabuluculuk Teklifimiz Masada, Safları Birleştirelim”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas yönetiminin, Orta Doğu’nun hassas bölgelerinden biri olan Yemen’deki krize yönelik diplomatik inisiyatifi dikkat çekiyor. Siyasi Büro Başkanı Halil Hayye, Yemenli taraflar arasında bir uzlaşı zemini oluşturmak adına arabuluculuk rolüne hazır olduklarını belirtti. Hayye, çatışmaların İslam dünyasına verdiği zarara dikkat çekerek, bu adımı “kardeş kavgasına son verme” girişimi olarak nitelendirdi.

Hayye’nin açıklamaları, Hamas’ın sadece Filistin davası üzerinden değil, bölgesel istikrarı sağlama noktasında da sorumluluk üstlenme arzusu olarak yorumlanıyor. Teklifin, çatışan taraflar nezdinde nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu olurken, Hayye, İslam dünyasının mevcut konjonktürde her zamankinden daha fazla “birlik ve beraberliğe” ihtiyacı olduğunu vurguladı.

“Yaraları sarma ve safları birleştirme” çağrısı, Hamas’ın bölgesel bloklar arasındaki gerilimleri azaltma yönündeki genel stratejik vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Analistler, Hamas’ın bu tür diplomatik çıkışlarının, bölgedeki kutuplaşmayı yumuşatma ve ortak tehditlere karşı dikkati yoğunlaştırma çabası olduğunu belirtiyor.