“Savaş Henüz Bitmedi, Hazırlıklı Olmalıyız”: Tümgeneral Emir Hatemi’den Bölgesel Güvenlik İçin Net Mesaj

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın savunma stratejisine dair önemli açıklamalarda bulunan İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Emir Hatemi, bölgedeki jeopolitik gerilimin sürdüğüne dikkat çekti. “Savaşın bittiği” yanılgısına düşülmemesi gerektiğini belirten Hatemi, Tahran yönetiminin olası her türlü askeri hamleye karşı hazırlıklı olma zorunluluğunun altını çizdi.

Hatemi, bölgesel güvenliğin inşası konusunda ise net bir çerçeve ortaya koydu. ABD ve İsrail’in bölgedeki varlığını “istikrarsızlığın ana kaynağı” olarak niteleyen Tümgeneral Hatemi, kalıcı bir barışın ancak bu dış aktörlerin bölgeden çekilmesiyle mümkün olabileceğini savundu.

İran’ın askeri doktrinindeki bu kararlı duruş, Tahran’ın bölgesel savunma kapasitesini artırdığı ve “Direniş Ekseni” unsurlarıyla koordinasyonu güçlendirdiği bir döneme denk geliyor. Tümgeneral Hatemi’nin ifadeleri, İran’ın önümüzdeki süreçte savunma önceliklerini “hazırlık ve caydırıcılık” üzerine kurgulayacağını ve bölgedeki dış askeri unsurlara karşı söylemini daha da sertleştireceğini gösteriyor.