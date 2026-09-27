Gallant’tan Çarpıcı İtiraf: “Sinvar’ın Mesajını Aldım, Netanyahu Beni Bilgiden Mahrum Bıraktı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail siyasetinde ve güvenlik bürokrasisinde sular durulmuyor. Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın yaptığı son açıklamalar, Tel Aviv yönetimindeki iç çatlağı ve karar alma süreçlerindeki derin güvensizliği gözler önüne serdi. Gallant, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın İsrail yönetimine ulaştırdığı mesajı teyit ederek, iletişim kanallarının varlığına dair tartışmalara nokta koydu.

Ancak Gallant’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yönelik suçlamaları oldu. Gallant, Savunma Bakanlığı yaptığı süre zarfında, İsrail’in ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren bazı kritik uyarıların yabancı liderler tarafından Başbakan Netanyahu’ya iletildiğini, ancak kendisinin bu bilgilerden tamamen mahrum bırakıldığını öne sürdü.

Bu durum, İsrail’in en üst düzey güvenlik ve siyasi kademeleri arasında bir “bilgi ambargosu” uygulandığı iddialarını güçlendirdi. Siyasi analistler, Gallant’ın bu itirafının, Netanyahu’nun savaş stratejisini yürütürken kabinesindeki isimlerle dahi şeffaf bir iletişim kurmadığını ve kritik kararları dar bir çevreyle aldığını ortaya koyduğunu değerlendiriyor. Söz konusu açıklama, İsrail’in savaş yönetimi ve siyasi istikrarı üzerindeki tartışmaları daha da körüklemiş durumda.