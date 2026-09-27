Mesrur Barzani’den ABD’ye “Çekilme” Tepkisi: Erbil Savunmasız Kalıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Washington yönetiminin sahadaki stratejik değişimine yönelik sert eleştirilerini dile getirdi. ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin sadece askeri bir hareketlilik değil, Erbil’in savunma mimarisi için de ciddi bir zafiyet oluşturduğuna dikkat çeken Barzani, bu kararın bölge güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

Barzani, açıklamaları sırasında Erbil’in sahip olduğu mevcut savunma kapasitesinin büyük ölçüde Amerikan askeri varlığına dayalı olduğunu kabul etti. ABD üslerinin bölgedeki stratejik önemine değinen Başbakan, bu çekilmenin Erbil’i dış tehditlere karşı hava savunmasından mahrum bırakacağını ifade etti.

Öte yandan, Barzani’nin açıklamaları bölgedeki hassas dengelere dair dikkat çekici itirafları da beraberinde getirdi. Bölgedeki Amerikan üslerinin varlığını teyit eden Barzani, aynı zamanda İranlı Kürt muhalif grupların (İran tarafından terör örgütü olarak tanımlanan gruplar) bölgedeki faaliyetlerini de kabul etti. Gözlemciler, Barzani’nin bu itiraflarının, Erbil’in hem Washington ile olan ilişkilerini hem de Tahran ile olan zorlu denge politikasını aynı anda yönetmeye çalıştığı bir döneme denk geldiğini değerlendiriyor. Bu durumun, önümüzdeki süreçte bölgedeki güvenlik konseptini yeniden şekillendireceği öngörülüyor.