Lavrov’dan Sert Tepki: Hamaney ve Ailesinin Hedef Alınması Kabul Edilemez

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları kapsamında düzenlediği basın toplantısında Orta Doğu’da tırmanan çatışmalara ve Tahran hattındaki gelişmelere değindi. Bölgede siyasi ve dinî liderlik kadrolarının doğrudan hedef alınmasını eleştiren Lavrov, İran’ın eski İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ve aile fertlerine yönelik askerî güç kullanımına sert tepki gösterdi.

Lavrov, uluslararası ilişkilerde devlet yöneticileri ile ailelerinin suikast ve saldırılarla ortadan kaldırılmaya çalışılmasının tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini kaydetti. Bu tür adımların küresel güvenlik mimarisini temelden sarstığına dikkat çeken Rus Bakan, “İran’ın eski İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ve ailesinin güç kullanılarak hedef alınması kesinlikle kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerilimin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini vurgulayan Lavrov, siyasi ve diplomatik zemin yerine suikast ve güç kullanımına başvurulmasının krizleri daha da derinleştirdiğini belirtti. Rusya’nın Orta Doğu’da uluslararası hukuka ve devletlerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesini savunduğunu hatırlatan Lavrov, hasmane adımların tüm bölgeyi kontrol edilemez bir kaosa sürükleme riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.