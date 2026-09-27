Azerbaycan’da Başörtüsü Tartışması: Tanınmış Din Adamı Abgül Süleymanov’a 30 Gün İdari Hapis

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Azerbaycan eğitim sistemindeki başörtüsü yasağını içeren yeni düzenlemeler, ülkede laiklik ve dinî özgürlükler eksenindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ülkenin önde gelen İslamcı figürlerinden olan ve inanç özgürlüğü konusundaki çıkışlarıyla tanınan Abgül Süleymanov, yeni kurallara yönelik sert eleştirilerinin ardından güvenlik güçlerinin hedefi oldu.

Güvenlik ve yargı kurumlarının eşgüdümlü müdahalesiyle gözaltına alınan Süleymanov, kısa süren bir hukuki sürecin ardından 30 gün idari hapis cezasına çarptırıldı. Gelişme, ülkede dinî çevreler tarafından “inanç özgürlüğüne müdahale” olarak nitelendirilirken, yetkililerden kararın gerekçesine dair resmi bir açıklama gelmedi.

Süleymanov’un tutuklanması, Azerbaycan’da din ve devlet işlerinin kesiştiği noktalardaki hassasiyeti yeniden gözler önüne serdi. Gözlemciler, bu tür hızlı yaptırımların, başörtüsü yasağına karşı muhalif sesleri susturmaya yönelik bir strateji olabileceği yorumlarını yapıyor. Süleymanov, daha önceki faaliyetleriyle de ülke gündeminde sıkça yer alan ve dinî hassasiyetleri savunan bir isim olarak biliniyordu.