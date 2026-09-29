Siyonist Rejim Ordusu Suriye’nin Güneyinde Hareketliliğini Artırdı: Kuneytra ve Dera’da Beş Farklı Geçiş

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejim ordusuna ait askerî unsurların, Suriye’nin güney sınır hattı boyunca operasyonel faaliyetlerini ciddi oranda artırdığı gözlemlendi. Saha kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son bir gün içerisinde Kuneytra ve Dera’nın kırsal bölgelerine yönelik gerçekleştirilen beş ayrı askerî geçiş, bölgedeki yerel güvenlik dengelerini değiştirebilecek nitelikte bir gelişme olarak kaydedildi.

Gerçekleştirilen bu geçişlerin, İsrail’in sınır hattındaki gözlem noktalarını güçlendirme ve “güvenlik kuşağı” stratejisini derinleştirme amacı taşıdığı belirtiliyor. Askerî uzmanlar, son dönemde artan bu tür faaliyetlerin, bölgedeki müttefik unsurların hareket alanını kısıtlamaya yönelik bir mesaj içerdiğine dikkat çekiyor.

Suriye’nin egemenlik haklarını doğrudan hedef alan bu askerî adımlar, sınır hattında tansiyonu tırmandırırken, bölge halkı arasında da endişeye yol açtı. Şam yönetimi tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmamış olsa da, sahadaki hareketliliğin devam etmesi durumunda bölgesel gerilimin daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği uyarısında bulunuluyor. İsrail’in Suriye sınırındaki bu “yoklama” niteliğindeki adımları, bölgedeki askerî dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemin işareti olarak görülüyor.