Kassam Tugayları’nda Kayıp: Genel Askeri Konsey Üyesi ‘Ebu Hamza’ Suikastla Şehit Edildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin Abdülaziz Beyk’in bölgedeki operasyonel süreçlerde kritik bir role sahip olduğu ve Kuzey Tugayı’nın sevk ve idaresinde önemli katkıları bulunduğu belirtildi. Sabaha karşı gerçekleştirilen suikastın teknik detaylarına ilişkin henüz kapsamlı bir bilgi paylaşılmazken, saldırının planlı bir hedef gözetme operasyonu olduğu üzerinde duruluyor.

Örgüt kaynakları, “Ebu Hamza” kod adıyla tanınan Beyk’in, direnişin en ön saflarında yer alan ve askeri stratejilerin belirlenmesinde kilit isimlerden biri olduğunu ifade etti. Bu kaybın Kassam Tugayları için ciddi bir operasyonel boşluk yaratacağı değerlendirilirken, Hamas kanadından yapılan açıklamada, “Bu suikast, direnişin kararlılığını kırmaya yetmeyecek; bilakis mücadeleyi daha da güçlendirecektir” ifadelerine yer verildi.

Suikastın ardından bölgede tansiyonun yeniden yükselmesi ve olası misilleme hamlelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. İzzeddin Abdülaziz Beyk, Hamas’ın askeri hiyerarşisinde sahip olduğu konumu nedeniyle, örgütün kuzey hattındaki savunma ve saha stratejilerinde merkezi bir figür olarak görülüyordu.