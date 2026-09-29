ABD Hazine Bakanlığı’ndan Irak Havayolları’na İran Uçuşları İçin “Şartlı” Lisans

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington yönetimi, uzun süredir uyguladığı yaptırımlar kapsamında Irak-İran arasındaki uçuş rotalarına yönelik tutumunda değişikliğe gitti. ABD Hazine Bakanlığı, Irak Havayolları’na, Necef Uluslararası Havalimanı’nı merkez alarak İran destinasyonlarına düzenli yolcu taşımacılığı gerçekleştirmesi için özel bir izin belgesi sağladı.

Söz konusu lisansın “şartlı ve kısıtlı” olması dikkat çekerken, operasyonun ABD’nin belirlediği denetim ve raporlama protokollerine tabi olacağı ifade edildi. Bu gelişme, özellikle Irak ile İran arasındaki yoğun insan trafiğinin yönetilmesi adına atılmış bir adım olarak görülüyor. Necef Havalimanı’nın seçilmesi, bölgedeki dinî turizm ve sosyal etkileşim süreçlerinin Washington tarafından “gözlem altında tutularak” sürdürülmesine olanak tanıyacak bir mekanizma olarak tanımlanıyor.

Sektör analistleri, bu lisansın ABD’nin bölgedeki yaptırım politikasını tamamen kaldırmadığını, aksine stratejik noktalardaki hava trafiğini kontrol altında tutma ve belirli parametreler dahilinde serbest bırakma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Irak Havayolları yetkilileri ise konuya ilişkin teknik hazırlıkların başlatıldığını ve uçuş operasyonlarının yeni lisansın getirdiği kısıtlamalar çerçevesinde yürütüleceğini açıkladı. Kararın, Irak’ın bölgesel ilişkileri ile ABD yaptırımları arasındaki dengeyi nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.