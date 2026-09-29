İran’dan Tarihi Adım: Kasım Süleymani Suikastı İçin 48 Milyar Dolarlık Tazminat Süreci Başladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran yargı makamları, uzun süredir gündemde olan Kasım Süleymani davasında nihai kararın ardından icra sürecini başlattı. Tahran mahkemeleri tarafından daha önce karara bağlanan ve ABD yönetimi ile suikastta rol aldığı iddia edilen yetkilileri hedef alan 48 milyar dolarlık tazminat dosyası, Yargı Erki’nin denetiminde infaz safhasına taşındı. Yetkililer, bu kararın sadece hukuki bir hüküm değil, aynı zamanda uluslararası hukuk nezdinde “devlet terörizmine” karşı atılmış bir adım olduğunu vurguluyor.

İnfaz sürecinin başlatılması, İran’ın ABD’ye karşı yürüttüğü hukuk mücadelesinde sembolik ve stratejik bir aşamayı temsil ediyor. Mahkeme kararı uyarınca tazminatın tahsili için uluslararası platformlarda ve İran’ın erişimi olan bölgelerdeki ABD varlıkları üzerinde baskı oluşturulması hedefleniyor. Washington yönetiminin bu tür mahkeme kararlarını uluslararası hukuk kapsamında tanımaması nedeniyle, uygulamanın somut olarak nasıl gerçekleşeceği ve Tahran’ın bu miktarı hangi kanallardan tahsil etmeyi planladığı merak konusu olmaya devam ediyor.

Süleymani’nin ailesi ve olaydan zarar gören tarafların talepleri doğrultusunda yürütülen yargılama süreci, İran kamuoyunda davanın takipçisi olma konusunda güçlü bir toplumsal iradeyi yansıtıyor. Yargı kaynakları, ABD’nin bölgedeki müdahaleci politikalarına karşı bu tazminatın “caydırıcı bir hukuki enstrüman” olarak kullanılacağını belirtirken, sürecin sadece bir tazminat davası olmadığını, aynı zamanda bölgedeki güvenlik dengelerine dair siyasi bir mesaj taşıdığını ifade ediyor. Kararın infazına yönelik ilk adımların atılması, Tahran ve Washington arasındaki gerilimli hukuk savaşında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.