The Atlantic Analizi: Mısır, 7 Ekim’den 11 Gün Önce İsrail’i Hamas’ın Saldırı Hazırlığı Hakkında Uyardı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Analize göre Mısır istihbaratı, Gazze şeridindeki hareketliliği yakından takip ederek, Hamas’ın geniş çaplı ve yıkıcı bir saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair elde ettiği somut bulguları İsrailli yetkililerle paylaştı. Abbas Kamil’in ilettiği bu istihbaratın, Hamas’ın niyetini ve operasyonel kapasitesini net bir şekilde ortaya koyduğu ifade ediliyor. Ancak, İsrail güvenlik ve istihbarat bürokrasisinin, Kahire’den gelen bu hayati uyarıyı nasıl değerlendirdiği veya neden somut bir askerî önlem almadığı sorusu, aradan geçen süreye rağmen hâlâ tam olarak yanıtlanabilmiş değil.

Bu durum, İsrail’in bölgedeki “yıkılmaz” güvenlik ve istihbarat algısının 7 Ekim’de yaşadığı büyük çöküşü tetikleyen en önemli “istihbarat zafiyeti” vakalarından biri olarak değerlendiriliyor. Tel Aviv yönetiminin bu uyarıyı neden göz ardı ettiği ya da gelen bilgiyi neden “büyük bir operasyon” olarak sınıflandırmadığı konusu, İsrail iç siyasetinde ve güvenlik çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor.

Mısır istihbaratının bu inisiyatifi, Kahire’nin bölgesel gerilimleri önleme çabası olarak görülürken, mesajın bizzat İstihbarat Şefi düzeyinde iletilmiş olması, uyarının ciddiyet derecesini vurgulayan en temel göstergelerden biri olarak öne çıkıyor. The Atlantic analizinde yer alan bu detaylar, 7 Ekim öncesinde yaşananların, sadece bir operasyonel hata değil, aynı zamanda stratejik bir “okuma” krizi olduğuna dair iddiaları güçlendiriyor.