AB’nin Kızıldeniz’deki Çıkmazı: Ticari Gemileri Koruma Sözü Veren Birlik, Savaş Gemilerinin Üçte Birini Bile Sahaya Çıkaramadı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen güçlerinin stratejik su yollarındaki operasyonlarının ardından küresel ticaret hatlarını korumak amacıyla harekete geçen Avrupa Birliği (AB), sahada beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Bölgedeki ticari gemilere güvenli refakat sağlama iddiasıyla kurulan deniz misyonu, üye ülkelerin askeri katkı sağlamadaki isteksizliği ve donanım yetersizlikleri nedeniyle kilitlenmiş durumda.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre AB, Kızıldeniz ve Babülmendep hattında operasyonel etkinlik sağlayabilmek için planladığı savaş gemisi sayısının üçte birine bile ulaşamadı. Mevcut filonun yetersizliği, bölgeden geçmek zorunda kalan ve saldırı riski taşıyan ticari gemilerin güvenli geçiş için günlerce sırada beklemesine neden oluyor. Bu durum, hem tedarik zincirindeki aksamaları derinleştiriyor hem de Avrupa’nın kriz anında ortak askeri refleks gösterme kapasitesini sorgulatıyor.

Brüksel yönetiminin diplomatik taahhütleri ile sahadaki askeri gerçeklik arasındaki bu derin açı, Batı’nın deniz güvenliğini sağlamadaki zafiyetini gözler önüne seriyor. Yemen’in kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar karşısında Batılı donanmaların etkisiz kalması, küresel deniz ticaretindeki risk primini artırırken, ticari gemi işletmecileri alternatif ve daha maliyetli rotalara yönelmek zorunda kalıyor.