Hizbullah’tan Bölgesel Strateji Mesajları: Hüseyin Cişşi İran’a Yönelik Tehditlere ve ABD’nin Rolüne Dikkat Çekti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Burc eş-Şimali’de gerçekleştirilen anma töreninde kürsüye çıkan Hizbullah Milletvekili Hüseyin Cişşi, bölgede artan gerilimlere ve dış aktörlerin hamlelerine ilişkin önemli analizlerde bulundu. Konuşmasında, İran’a karşı yürütülen “kışkırtma ve savaş” söylemlerinin aslında bölge ülkelerini parçalamayı ve yerel ittifakları zayıflatmayı amaçlayan uzun vadeli bir planın parçası olduğuna dikkat çekti.

Cişşi, bölgedeki güç dengesinin korunması gerektiğini vurgularken, ABD’nin Orta Doğu’daki varlığının istikrar getirmediğini, aksine sorunları derinleştiren bir faktör haline geldiğini öne sürdü. “ABD’nin bölgedeki konumu, güvenlik sağlamaktan ziyade, kendi hegemonik çıkarları doğrultusunda kaos yaratmaya hizmet ediyor” ifadelerini kullanan Cişşi, bu yaklaşımın bölgesel direniş hatları tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Anma töreninde yaptığı değerlendirmede, bölge ülkelerinin kendi kaderlerini tayin etme hakkının, dış güçlerin müdahaleleriyle engellendiğini ifade eden Milletvekili Cişşi, “Direniş ekseni, bölgenin jeopolitik haritasını yeniden çizmeye çalışanlara karşı en büyük caydırıcı unsurdur” dedi. Tahran hattındaki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Cişşi, İran’a yönelik her türlü hasmane tutumun, tüm bölgeyi içine alan geniş çaplı bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

Tören, bölgedeki siyasi ve askeri aktörlerin bir araya gelmesiyle sona ererken, Cişşi’nin mesajları Hizbullah’ın mevcut gerilim hattındaki stratejik duruşunun ve Tahran ile olan güçlü bağlarının yeniden teyidi olarak yorumlandı.