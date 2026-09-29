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ABD’nin Lübnan’a Yönelik Gizli Planı İfşa Oldu: Hizbullah’ı Sınırlandırmak İçin 40 Milyar Dolarlık Strateji

29 Eylül 2026 - 17:51
News ID: 1871725
ABD’nin Lübnan’a Yönelik Gizli Planı İfşa Oldu: Hizbullah’ı Sınırlandırmak İçin 40 Milyar Dolarlık Strateji

Lübnan merkezli el-Ahbar gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni, ABD istihbaratından sızdırılan ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından Trump yönetimine sunulan gizli bir belgeyi kamuoyuna açıkladı. Belge, Hizbullah’ın sahadaki nüfuzunu kırmayı amaçlayan ve doğrudan askerî müdahaleler yerine devlet aygıtını görünür kılmaya odaklanan 40 milyar dolarlık “Devleti Yeniden İnşa Sözleşmesi” başlıklı kapsamlı bir planı içeriyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan basınının önde gelen yayın organlarından el-Ahbar, Washington’ın Beyrut ve özellikle ülkenin güneyine yönelik hazırladığı iddia edilen stratejik yol haritasını yayımladı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni tarafından paylaşılan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi kaynaklı belgede, geleneksel askerî baskı araçları ya da soyut siyasi çağrılar yerine yapısal ve ekonomik araçlarla Hizbullah’ın sahadaki etkinliğini zayıflatmayı hedefleyen yeni bir yaklaşım öne çıkıyor.

“Devleti Yeniden İnşa Sözleşmesi” adı verilen 40 milyar dolarlık taslak projede, özellikle Lübnan’ın güneyinin kapsamlı şekilde yeniden imar edilmesi, sınır hatlarının güvenliğinin merkezi ordu ve güvenlik güçleri eliyle tahkim edilmesi ve kamu hizmetlerinin dijital altyapılar üzerinden devlete bağlanması öngörülüyor. Planda, sosyal hizmetler ve kamu yatırımları vasıtasıyla devlet otoritesinin sahada somut şekilde hissettirilmesi ve bu yolla Hizbullah’ın tabandaki toplumsal meşruiyet alanının daraltılması hedefleniyor.

Sızdırılan belgede yer alan unsurlar, Washington’ın Lübnan politikasında askeri çatışma riski yüksek hamleler yerine sosyoekonomik ve idari araçları devreye sokarak uzun vadeli bir dönüşüm planladığını gösteriyor. Ancak Lübnan’ın mevcut siyasi kırılganlığı ve derin ekonomik kriz koşullarında bu ölçekte bir kaynağın sahaya nasıl aktarılacağı ve yerel dengelerin buna nasıl tepki vereceği belirsizliğini koruyor.

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