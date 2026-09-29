ABD’nin Lübnan’a Yönelik Gizli Planı İfşa Oldu: Hizbullah’ı Sınırlandırmak İçin 40 Milyar Dolarlık Strateji

“Devleti Yeniden İnşa Sözleşmesi” adı verilen 40 milyar dolarlık taslak projede, özellikle Lübnan’ın güneyinin kapsamlı şekilde yeniden imar edilmesi, sınır hatlarının güvenliğinin merkezi ordu ve güvenlik güçleri eliyle tahkim edilmesi ve kamu hizmetlerinin dijital altyapılar üzerinden devlete bağlanması öngörülüyor. Planda, sosyal hizmetler ve kamu yatırımları vasıtasıyla devlet otoritesinin sahada somut şekilde hissettirilmesi ve bu yolla Hizbullah’ın tabandaki toplumsal meşruiyet alanının daraltılması hedefleniyor.

Sızdırılan belgede yer alan unsurlar, Washington’ın Lübnan politikasında askeri çatışma riski yüksek hamleler yerine sosyoekonomik ve idari araçları devreye sokarak uzun vadeli bir dönüşüm planladığını gösteriyor. Ancak Lübnan’ın mevcut siyasi kırılganlığı ve derin ekonomik kriz koşullarında bu ölçekte bir kaynağın sahaya nasıl aktarılacağı ve yerel dengelerin buna nasıl tepki vereceği belirsizliğini koruyor.