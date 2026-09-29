Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan basınının önde gelen yayın organlarından el-Ahbar, Washington’ın Beyrut ve özellikle ülkenin güneyine yönelik hazırladığı iddia edilen stratejik yol haritasını yayımladı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni tarafından paylaşılan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi kaynaklı belgede, geleneksel askerî baskı araçları ya da soyut siyasi çağrılar yerine yapısal ve ekonomik araçlarla Hizbullah’ın sahadaki etkinliğini zayıflatmayı hedefleyen yeni bir yaklaşım öne çıkıyor.
ABD’nin Lübnan’a Yönelik Gizli Planı İfşa Oldu: Hizbullah’ı Sınırlandırmak İçin 40 Milyar Dolarlık Strateji
29 Eylül 2026 - 17:51
News ID: 1871725
Lübnan merkezli el-Ahbar gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni, ABD istihbaratından sızdırılan ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından Trump yönetimine sunulan gizli bir belgeyi kamuoyuna açıkladı. Belge, Hizbullah’ın sahadaki nüfuzunu kırmayı amaçlayan ve doğrudan askerî müdahaleler yerine devlet aygıtını görünür kılmaya odaklanan 40 milyar dolarlık “Devleti Yeniden İnşa Sözleşmesi” başlıklı kapsamlı bir planı içeriyor.
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