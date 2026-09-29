BAE’de Gizli Zirve İddiası: İsrail ve Körfez Ülkeleri Arasında “İran ve Yemen” Karşıtı Güvenlik Ekseni mi Kuruluyor?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel kaynaklardan yansıyan bilgilere göre, Abu Dabi’de düzenlenen gizli zirve, İbrahim Anlaşmaları ile başlayan normalleşme sürecinin, artık istihbarat ve güvenlik alanında somut bir askeri işbirliği aşamasına taşındığını gösteriyor. Toplantıda, bölgedeki hava savunma sistemlerinin entegrasyonu, istihbarat paylaşımı ve deniz güvenliği gibi kritik konuların masaya yatırıldığı iddia ediliyor.

Görüşmenin merkezinde yer alan temel stratejik hedefin ise İran’ın bölgesel nüfuzu ve Yemen’deki Ensarullah hareketinin Kızıldeniz ile çevresindeki etkinliği olduğu kaydedildi. Katılımcıların, özellikle Körfez ticaret yollarının güvenliği ve bölgesel enerji altyapısının korunması adına “ortak bir savunma kalkanı” oluşturulması konusunda görüş birliğine vardığı ifade ediliyor. Analistler, bu adımın Orta Doğu’da “Doğu Akdeniz’den Hint Okyanusu’na uzanan” bir güvenlik bloğu oluşturma çabası olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor.

Zirvenin bir diğer boyutu ise Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin, İsrail ile olan ilişkilerini “açık bir stratejik ortaklığa” dönüştürme eğilimi olarak yorumlanıyor. Ancak söz konusu güvenlik işbirliğinin, bölgedeki güç dengelerini daha da kutuplaştırması ve Tahran ile Sana hattında yeni bir misilleme döngüsünü tetiklemesi riski de bölge başkentlerinde yakından takip ediliyor. Görüşmeye dair detaylar henüz resmi kanallarca teyit edilmemiş olsa da, basına yansıyan bu “yeni eksen” iddiası, bölgedeki diplomatik ve askeri hareketliliğin önümüzdeki dönemde daha da artacağına işaret ediyor.