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BAE’de Gizli Zirve İddiası: İsrail ve Körfez Ülkeleri Arasında “İran ve Yemen” Karşıtı Güvenlik Ekseni mi Kuruluyor?

29 Eylül 2026 - 17:54
News ID: 1871727
BAE’de Gizli Zirve İddiası: İsrail ve Körfez Ülkeleri Arasında “İran ve Yemen” Karşıtı Güvenlik Ekseni mi Kuruluyor?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirildiği öne sürülen ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid’i aynı masada buluşturan üst düzey bir görüşme, bölgedeki jeopolitik dengelere dair yeni bir tartışmayı tetikledi. Toplantıya Suudi Arabistan ve diğer bazı Arap ülkelerinden temsilcilerin de katıldığı belirtilirken, ana gündem maddesinin İran ve Yemen’e karşı bölgesel güvenlik işbirliğini kapsayan yeni bir savunma ekseni oluşturulması olduğu bildirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel kaynaklardan yansıyan bilgilere göre, Abu Dabi’de düzenlenen gizli zirve, İbrahim Anlaşmaları ile başlayan normalleşme sürecinin, artık istihbarat ve güvenlik alanında somut bir askeri işbirliği aşamasına taşındığını gösteriyor. Toplantıda, bölgedeki hava savunma sistemlerinin entegrasyonu, istihbarat paylaşımı ve deniz güvenliği gibi kritik konuların masaya yatırıldığı iddia ediliyor.

Görüşmenin merkezinde yer alan temel stratejik hedefin ise İran’ın bölgesel nüfuzu ve Yemen’deki Ensarullah hareketinin Kızıldeniz ile çevresindeki etkinliği olduğu kaydedildi. Katılımcıların, özellikle Körfez ticaret yollarının güvenliği ve bölgesel enerji altyapısının korunması adına “ortak bir savunma kalkanı” oluşturulması konusunda görüş birliğine vardığı ifade ediliyor. Analistler, bu adımın Orta Doğu’da “Doğu Akdeniz’den Hint Okyanusu’na uzanan” bir güvenlik bloğu oluşturma çabası olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor.

Zirvenin bir diğer boyutu ise Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin, İsrail ile olan ilişkilerini “açık bir stratejik ortaklığa” dönüştürme eğilimi olarak yorumlanıyor. Ancak söz konusu güvenlik işbirliğinin, bölgedeki güç dengelerini daha da kutuplaştırması ve Tahran ile Sana hattında yeni bir misilleme döngüsünü tetiklemesi riski de bölge başkentlerinde yakından takip ediliyor. Görüşmeye dair detaylar henüz resmi kanallarca teyit edilmemiş olsa da, basına yansıyan bu “yeni eksen” iddiası, bölgedeki diplomatik ve askeri hareketliliğin önümüzdeki dönemde daha da artacağına işaret ediyor.

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