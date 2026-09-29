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Suudi Müftüsü El-Fevzan’ın Yemen Fetvasına Tepki Yağıyor

29 Eylül 2026 - 18:01
News ID: 1871732
Suudi Müftüsü El-Fevzan’ın Yemen Fetvasına Tepki Yağıyor

Suudi Arabistan Büyük Müftüsü Şeyh Salih el-Fevzan’ın yayımladığı ve Yemenlilere karşı savaşı “dini bir zorunluluk ve en vacip görevlerden biri” olarak niteleyen açıklamaları, Yemen genelinde geniş çaplı ve sert bir tepkiyle karşılandı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan Büyük Müftüsü Şeyh Salih el-Fevzan’ın, koalisyon güçlerine ve sınır birliklerine hitaben yayımladığı tartışmalı fetva Yemen sahasında tansiyonu yeniden yükseltti. El-Fevzan, açıklamasında koalisyon güçlerini safları birleştirmeye çağırarak, Yemen’de Ensarullah hareketine ve direniş güçlerine karşı askeri operasyonlar yürütmenin dini bir vecibe olduğunu öne sürdü.

Söz konusu ifadeler Yemen’deki siyasi çevreler, sivil toplum kuruluşları ve dini merciler tarafından sert bir dille kınandı. Sana’daki yetkililer ve dini önderler, Riyad yönetiminin dini fetvaları siyasi ve askeri hedeflerine kılıf olarak kullandığını belirterek, Yemen halkının meşru savunma hakkına karşı din kisvesi altında yürütülen düşmanlığın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Tepkilerde, yıllardır abluka ve saldırılara maruz kalan Yemen halkına yönelik bu tür fetvaların kardeş kavgası ve fitneyi körüklemekten başka bir amaca hizmet etmediği ifade edilirken; İslam alimlerinin kan dökmeye meşruiyet üretmek yerine Müslümanlar arasındaki adaleti ve barışı savunması gerektiği kaydedildi.

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