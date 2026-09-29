Devrim Lideri Hamaney’den Kutsal Savunma Mesajı: “Düşmanların Hayal Ettiği O Eski Günler Bir Daha Asla Gelmeyecek”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, Kutsal Savunma Haftası ve Birinci Dayatılan Savaş’ın yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İran’ın asla geçmişteki bağımlılık ve gerilik dönemine dönmeyeceğinin altını çizdi.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Devrim Lideri ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, yayımladığı mesajda devrimin ilk yıllarından bugüne süregelen süreçleri değerlendirdi. Müstekbir güçlerin, “Dayatılan Savaş” aracılığıyla İran’ı zillet ve bağımlılık dönemine geri döndürmeye çalıştığını belirten Hamaney, bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı.

“Anka Kuşu Gibi Küllerinden Doğduk”

Mesajında İslami düzenin düşman komploları karşısındaki direncini bir “Anka kuşu” benzetmesiyle tarif eden Devrim Lideri, şunları kaydetti:

“Savaşın ateşiyle yakılan o günlerden, İslami düzen eskisinden daha güçlü ve mağrur bir şekilde, gür bir sesle küllerinden doğmuştur. Bu, sonraki düşman komplolarında da kalıcı bir nitelik haline geldi. O anka kuşu, düşman baskıları ve özellikle son iki dayatılan savaşın etkisiyle, kanatlarının gölgesi artık düşman topraklarına düşecek kadar büyümüştür.”

“Dünyanın Dördüncü, İlahi Hesapla Birinci Gücü”

Ülkenin bugün geldiği noktayı “ilerleme, izzet ve bağımsızlık” olarak tanımlayan Hamaney, İran’ın dünya siyasetindeki yerine ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı:

“Bugün bazıları bizi dünyanın dördüncü süper gücü olarak görüyor. Kuşkusuz onlar bunu dünyevi hesaplara dayanarak söylüyor; ancak ilahi hesaplara göre, kendisini Ehlibeyt’e adayan ve hakkı ikame etmekten korkmayan bir ülke dünyanın birinci gücüdür.”

Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik durumuna da değinen Hamaney, bölgenin artık “yiğit savaşçıların muhafızlığında” olduğunu belirterek, Umman Denizi’nin de çok yakında düşman unsurlardan temizleneceğini ifade etti.

Direniş Cephesi ve Seyyid Hasan Nasrallah Vurgusu

Mesajın önemli bir bölümünü Direniş Cephesi’ne ayıran Devrim Lideri, şehadetinin ikinci yıldönümü vesilesiyle “Kahraman Arap Komutan” Seyyid Hasan Nasrallah’ı andı. Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasim’in liderliğindeki direnişi takdir eden Hamaney, şu değerlendirmede bulundu:

“Lübnan’ın bu günleri, tüm direniş mücahitleri için gurur verici; Siyonist düşman karşısında müstekbirlerin yalan vaatlerine umut bağlayanlar için ise zillet ve hüsran dolu günlerdir. Şehit Direniş Lideri Seyyid Hasan Nasrallah, zaman içinde parlayan bir yıldız gibi yol gösterecekken, diğerleri tarihin sayfalarında yalnızca kötülük, basiretsizlik ve ihanetle anılacaklardır.”

“Eski Günler Bir Daha Tekrarlanmayacak”

Mesajını, Büyük İmam Humeyni ve Yüce Şehit Hamaney’in yokluğuna duyduğu derin üzüntüyü belirterek sonlandıran Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, halka verdiği mesajda kararlılık vurgusu yaptı:

“Aziz İran halkının bir hizmetkarı olarak ilan ediyorum ki; düşmanımızın dönmeyi hayal ettiği o eski günler geride kalmıştır ve bir daha asla tekrarlanmayacaktır. Onların bıraktığı değerli miras ve parlak sözler sayesinde, gelecek günler bu günlerden katbekat daha görkemli olacaktır.”

İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, Kutsal Savunma Haftası ve Birinci Dayatılan Savaş’ın yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İran’ın asla geçmişteki bağımlılık ve gerilik dönemine dönmeyeceğinin altını çizdi.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Devrim Lideri ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, yayımladığı mesajda devrimin ilk yıllarından bugüne süregelen süreçleri değerlendirdi. Müstekbir güçlerin, “Dayatılan Savaş” aracılığıyla İran’ı zillet ve bağımlılık dönemine geri döndürmeye çalıştığını belirten Hamaney, bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı.

“Anka Kuşu Gibi Küllerinden Doğduk”

Mesajında İslami düzenin düşman komploları karşısındaki direncini bir “Anka kuşu” benzetmesiyle tarif eden Devrim Lideri, şunları kaydetti:

“Savaşın ateşiyle yakılan o günlerden, İslami düzen eskisinden daha güçlü ve mağrur bir şekilde, gür bir sesle küllerinden doğmuştur. Bu, sonraki düşman komplolarında da kalıcı bir nitelik haline geldi. O anka kuşu, düşman baskıları ve özellikle son iki dayatılan savaşın etkisiyle, kanatlarının gölgesi artık düşman topraklarına düşecek kadar büyümüştür.”

“Dünyanın Dördüncü, İlahi Hesapla Birinci Gücü”

Ülkenin bugün geldiği noktayı “ilerleme, izzet ve bağımsızlık” olarak tanımlayan Hamaney, İran’ın dünya siyasetindeki yerine ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı:

“Bugün bazıları bizi dünyanın dördüncü süper gücü olarak görüyor. Kuşkusuz onlar bunu dünyevi hesaplara dayanarak söylüyor; ancak ilahi hesaplara göre, kendisini Ehlibeyt’e adayan ve hakkı ikame etmekten korkmayan bir ülke dünyanın birinci gücüdür.”

Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik durumuna da değinen Hamaney, bölgenin artık “yiğit savaşçıların muhafızlığında” olduğunu belirterek, Umman Denizi’nin de çok yakında düşman unsurlardan temizleneceğini ifade etti.

Direniş Cephesi ve Seyyid Hasan Nasrallah Vurgusu

Mesajın önemli bir bölümünü Direniş Cephesi’ne ayıran Devrim Lideri, şehadetinin ikinci yıldönümü vesilesiyle “Kahraman Arap Komutan” Seyyid Hasan Nasrallah’ı andı. Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasim’in liderliğindeki direnişi takdir eden Hamaney, şu değerlendirmede bulundu:

“Lübnan’ın bu günleri, tüm direniş mücahitleri için gurur verici; Siyonist düşman karşısında müstekbirlerin yalan vaatlerine umut bağlayanlar için ise zillet ve hüsran dolu günlerdir. Şehit Direniş Lideri Seyyid Hasan Nasrallah, zaman içinde parlayan bir yıldız gibi yol gösterecekken, diğerleri tarihin sayfalarında yalnızca kötülük, basiretsizlik ve ihanetle anılacaklardır.”

“Eski Günler Bir Daha Tekrarlanmayacak”

Mesajını, Büyük İmam Humeyni ve Yüce Şehit Hamaney’in yokluğuna duyduğu derin üzüntüyü belirterek sonlandıran Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, halka verdiği mesajda kararlılık vurgusu yaptı:

“Aziz İran halkının bir hizmetkarı olarak ilan ediyorum ki; düşmanımızın dönmeyi hayal ettiği o eski günler geride kalmıştır ve bir daha asla tekrarlanmayacaktır. Onların bıraktığı değerli miras ve parlak sözler sayesinde, gelecek günler bu günlerden katbekat daha görkemli olacaktır.”