Pakistan Ulema Konseyi Başkanı Eşrefi’den Ensarullah Çıkışı: Fetva ile ‘İslam Dışı’ İlan Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pakistan Ulema Konseyi Başkanı ve Başbakanlık Dinî Uyum ve Orta Doğu Koordinatörü Hafız Tahir Mahmud Eşrefi, Suudi Arabistan’ın Medine kentinde İslam Üniversitesi himayesinde düzenlenen uluslararası din alimleri konferansında Ensarullah hareketine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Eşrefi, yayımladığı fetva niteliğindeki bildiriyle Yemen’deki hareketi doğrudan hedef aldı.

Ensarullah hareketinin eylemlerinin İslam’ın temel prensipleriyle bağdaşmadığını öne süren Eşrefi, grubun “İslam ile hiçbir bağının kalmadığını” ve terör örgütü olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu. Kutsal mekanların ve Suudi Arabistan topraklarının güvenliğinin tüm Müslümanlar ve Pakistan için “kırmızı çizgi” olduğunu dile getiren Eşrefi; Pakistan halkı, ordusu ve ulemasının Riyad yönetiminin yanında sarsılmaz bir kararlılıkla durduğunu ifade etti.

Yemen’deki çatışmanın mezhepsel bir çekişme ya da iki ülke arasındaki geleneksel bir savaş olmadığını iddia eden Pakistanlı din adamı, mücadelenin “kutsal topraklara ve masum sivillere saldıran bir yapıya karşı meşru müdafaa” olduğunu öne sürdü.

Eşrefi’nin Riyad ekseninde yankı bulan bu fetvası, bölgede son dönemde Suudi Arabistan ve müttefikleri ile Yemen’deki Ensarullah güçleri arasında tırmanan askeri ve siyasi gerilimin dinî ve ideolojik boyutunu yeniden alevlendirdi.