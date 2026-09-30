Şeyh Kabalan’dan Lübnan Uyarısı: “Sosyal ve Ekonomik Bir İntihara Doğru Gidiyoruz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Caferi Başmüftüsü Şeyh Ahmed Kabalan, başkent Beyrut’ta yayımladığı yazılı beyanatta, ülkenin karşı karşıya olduğu çok boyutlu krizlere dair sert eleştirilerde bulundu. Lübnan’ın sosyal, mali ve egemenlik açısından adeta bir “intihara” doğru sürüklendiğini belirten Şeyh Kabalan, hükümetin ve siyasi aktörlerin halkın temel geçim sıkıntıları karşısında gösterdiği eylemsizliği eleştirdi.

Ülkedeki ekonomik daralma, akaryakıt krizi ve hayat pahalılığının sıradan vatandaşların omuzlarına yıkılamayacağını vurgulayan Kabalan, devlet kurumlarının halkın can ve mal güvenliğini temin etmekte yetersiz kaldığına işaret etti. Siyasi elitlerin dış baskılara ve vaatlere bel bağlamak yerine iç cepheyi tahkim etmesi gerektiğini ifade eden Kabalan, ulusal çıkarların dar zümre hesaplarına kurban edilmemesi çağrısında bulundu.

Dış mihrakların ve Siyonist rejimin Lübnan’ı iç kargaşaya sürükleme girişimlerine karşı uyanık olunması gerektiğini hatırlatan Şeyh Ahmed Kabalan, milli birliği ve direniş ruhunu zedeleyecek adımlardan kaçınılmasının hayati bir zorunluluk olduğunu kaydetti. Kabalan, devleti kurtarmanın yegane yolunun; samimi bir milli diyalog, halkın haklarını koruyan adil bir ekonomik program ve ülkenin egemenlik haklarına tavizsiz şekilde sahip çıkmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.