Ashabı Kehf’ten Silah Bırakma Çağrılarına Sert Ret: “Direniş Sona Ermedi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak’ta yabancı askerî varlığa karşı yürüttüğü faaliyetlerle bilinen Ashabı Kehf grubu, koalisyon güçlerinin ülkeden çekilme sürecine ilişkin yazılı bir beyanat yayımladı. Grup, uluslararası koalisyonun görev süresinin dolmasının direnişin sona erdiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, silahlı mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Yayımlanan açıklamada, direnişin yalnızca koalisyonun fiziksel varlığıyla sınırlı olmadığı; ülkenin egemenliğinin korunması ve dış müdahalelerin kalıcı olarak engellenmesi gibi daha geniş bir stratejik amaca dayandığı ifade edildi. Bağdat yönetiminin ve uluslararası çevrenin direniş gruplarının silah bırakması yönündeki baskılarına kapı kapatan Ashabı Kehf, bu tür çağrıları “geçersiz” olarak nitelendirdi.

Söz konusu gelişme, uluslararası koalisyonun ülkeden ayrılması sonrasında Irak’ın iç güvenlik mimarisinde ve siyasi dengelerinde yaşanabilecek yeni tartışmaların habercisi olarak değerlendiriliyor. Analistler, grubun bu tutumunun Bağdat yönetimi ile direniş yapıları arasındaki denklemi nasıl etkileyeceğinin önümüzdeki süreçte daha net görüleceğini belirtiyor.