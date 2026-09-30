ABD Senatosu’nda Batı Şeria’da İsrail Şiddetini İnceleme Tasarısı Cumhuriyetçiler Tarafından Engellendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Senatosu’nda gerçekleştirilen kritik oylamada, bölgedeki çatışmaların insani boyutu bir kez daha gündeme geldi. Demokrat senatörlerin öncülüğünde sunulan ve işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçleri ile yerleşimciler tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen şiddet olaylarının mercek altına alınmasını hedefleyen karar tasarısı, Salı günü yapılan oturumda yeterli desteği bulamadı.

Tasarı, 47 “evet” oyuna karşılık 51 “hayır” oyu ile reddedildi. Cumhuriyetçi kanadın blok halinde karşı çıktığı tasarı, bölgedeki Amerikalı vatandaşların ve Filistinlilerin maruz kaldığı şiddet vakalarının resmi bir incelemeye tabi tutulmasını ve İsrail’in güvenlik politikalarının bu bağlamda değerlendirilmesini talep ediyordu.

Oylama sonucu, Washington’ın Orta Doğu politikalarındaki ayrışmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Demokrat kanat, bölgedeki insan hakları ihlallerine karşı daha şeffaf bir tutum sergilenmesi gerektiğini savunurken, tasarıya engel olan Cumhuriyetçiler ise bu tür bir girişimin İsrail’in güvenlik stratejilerini zayıflatabileceği ve müttefik ilişkilerine zarar vereceği gerekçesiyle oylamada ret oyu kullandı.

Siyasi gözlemciler, bu gelişmenin Kongre içinde İsrail-Filistin meselesine yönelik artan kutuplaşmanın bir işareti olduğunu belirtiyor. Özellikle Batı Şeria’daki artan gerilimin ardından gündeme gelen bu girişim, Biden yönetiminin bölgeye yönelik diplomatik manevra alanını zorlayan bir hamle olarak değerlendiriliyor. Tasarının reddedilmesiyle birlikte, bölgedeki şiddet olaylarına ilişkin resmi bir ABD soruşturması seçeneği şimdilik rafa kaldırılmış oldu.