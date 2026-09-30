Batı Şeria’da Hukuksuzluk: Yerleşimciler, Mahkeme Kararına Rağmen Filistinli Ailenin Evine Dönüşünü Şiddetle Engelledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Nablus bölgesindeki Calud köyünde yaşanan olay, bölgedeki mülkiyet hakları ve yerleşimci faaliyetleri arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Mahkeme kararıyla evlerine geri dönme hakkı kazanan Tubasi ailesi, mülklerine ulaşmaya çalıştıkları sırada kalabalık bir yerleşimci grubunun fiili engellemesiyle karşılaştı.

Görgü tanıklarının ve yerel kaynakların aktardığına göre, sayıları 100’ü bulan yerleşimci grubu, ailenin evlerine girmesini önlemek amacıyla şiddete başvurdu. Mahkeme kararının sağladığı yasal korumaya rağmen, yerleşimcilerin ailenin fiziksel erişimini güç kullanarak kestiği ve bölgedeki gerilimi tırmandırdığı belirtildi.

Söz konusu saldırı, işgal altındaki bölgelerde yargı kararlarının uygulanmasında karşılaşılan zorlukları ve yerleşimcilerin devlet otoritesinden bağımsız olarak uyguladığı baskı yöntemlerini tekrar tartışmaya açtı. Filistinli ailenin mahkeme tarafından tanınan mülkiyet haklarının, bölgedeki yerleşimci şiddeti nedeniyle fiilen askıya alınması, insan hakları örgütleri tarafından bölgedeki hukuksuzluğun ulaştığı boyut olarak nitelendiriliyor. Olayın ardından bölgede tansiyonun yüksek olduğu ve Filistinli ailenin mülklerine erişim çabalarının güvenlik endişeleri nedeniyle sekteye uğradığı kaydedildi.