Irak’ta “Silahların Devlet Eliyle Kontrolü” Tartışması: Muntasirun Grubu’ndan 4 Direniş Grubunun Şartları Açıklandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak siyasetinde “silahların devletin tekeline alınması” tartışmaları devam ederken, Muntasirun Parlamento Grubu Başkanı Falih Hazali’den konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Hazali, ülkedeki çeşitli direniş grupları arasında silahlı yapılanmaların devlet kontrolüne devri konusunda yürütülen görüşmelerin detaylarına değinerek, bu geçiş sürecini kabul eden dört ana grubun şartlarını açıkladı.

Hazali’nin ifadelerine göre, söz konusu gruplar silah bırakma veya entegrasyon süreçlerine girmek için öncelikle Irak’taki yabancı askerî varlığın tamamen ve koşulsuz olarak sona ermesini birincil öncelik olarak belirliyor. Grupların ayrıca, devlet kurumları bünyesinde oluşturulacak yeni güvenlik yapılarının şeffaf, partiler üstü ve ulusal egemenliği koruma konusunda tavizsiz bir mekanizmaya sahip olması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, direniş gruplarının “güvenlik” ve “meşruiyet” kaygıları öne çıkıyor. Gruplar, tasfiye sürecinde kendi kadrolarının ve direniş geçmişlerinin siyasi veya yargısal bir baskı aracı olarak kullanılmayacağına dair yasal güvenceler talep ediyor. Ayrıca, Irak savunma doktrininin bölgedeki jeopolitik tehditlere karşı caydırıcı bir çizgide kalması gerektiği, silahların merkezileşmesinin bu doktrini zayıflatmaması gerektiği de şartlar arasında sıralandı.

Siyasi gözlemciler, Falih Hazali’nin bu açıklamalarının Bağdat yönetimi ile direniş cephesi arasındaki pazarlıklarda yeni bir aşamaya işaret ettiğini belirtiyor. Hükümetin, ülkedeki tüm silahlı yapıları resmî ordu ve polis hiyerarşisine dahil etme hedefi ile direniş gruplarının kendi “bağımsız stratejik varlıklarını” koruma talebi arasındaki denge, Irak’ın önümüzdeki dönemdeki en kritik iç güvenlik gündemlerinden biri olmaya devam edecek.