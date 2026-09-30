Washington’dan “Yemen” Hamlesi: Suudi Arabistan ve BAE Güçlerine Ortak Komuta Baskısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir döneme girildiği sinyalleri güçlenirken, Yemen sahası Washington’ın diplomasi ve askeri koordinasyon çabalarının merkezine yerleşti. Netanyahu’nun, İsrail’in bölgesel entegrasyon stratejisi kapsamında Riyad ve Abu Dabi arasındaki ilişkileri derinleştirme hedefi, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri adımlarını da hızlandırdı.

Diplomatik kaynaklara göre Washington, uzun süredir Yemen’de farklı hedefler ve müttefik gruplar üzerinden hareket eden Suudi Arabistan ve BAE’nin askeri faaliyetlerini tek bir merkezden yönetmesini istiyor. ABD yönetiminin, bu iki ülkeye Yemen’deki saha operasyonlarında “senkronizasyon” sağlanması gerektiği mesajını ilettiği ve ortak komuta kurulması yönündeki beklentisini netleştirdiği ifade ediliyor.

Analistler, bu girişimin perde arkasında iki temel motivasyon olduğuna dikkat çekiyor: Birincisi, Yemen’deki karmaşık çatışma yapısını ve yerel milis güçleri üzerindeki nüfuz kavgasını minimize ederek, bölgedeki “yeni düzene” uygun, daha merkezi bir kontrol mekanizması oluşturmak. İkincisi ise Netanyahu’nun başlattığı bölgesel yakınlaşma sürecinin, askeri anlamda da somut bir iş birliğine dönüşmesini sağlamak.

Suudi Arabistan ve BAE’nin Yemen’deki öncelikleri geçmişte zaman zaman farklılık gösterse de, Washington’ın bu talebi, bölgedeki müttefiklerin birbirleriyle olan rekabetini bir kenara bırakıp, ABD ve İsrail’in bölgesel güvenlik vizyonuyla uyumlu bir hatta hareket etmeleri için bir “test” niteliği taşıyor. Sürecin ilerleyen dönemde Yemen’deki saha dengelerini ve Ensarullah ile olan çatışma dinamiklerini nasıl etkileyeceği, bölgesel gözlemciler tarafından yakından izleniyor.