Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in stratejik kentlerinden Taiz’de, Şafii Konseyi Başkan Yardımcısı Allame Rıdvan Muhayya, bölgedeki siyasi ve askeri denkleme dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Muhayya, özellikle Vehhabilik ideolojisinden beslenen, Müslüman Kardeşler’in (İhvan) Yemen kolu olarak bilinen Islah Partisi ve Selefi akımlarla bağlantılı tekfirci çevrelerin, yaşadıkları başarısızlıkları maskelemek için mezhepçi söylemleri bir “kurtarma aracı” olarak kullandıklarını vurguladı.
Taiz Şafii Konseyi’nden Sert Uyarı: “Tekfirci Çevreler Her Yenilgiyi Mezhepçilikle Örtmeye Çalışıyor”
30 Eylül 2026 - 17:07
News ID: 1872052
Yemen’in Taiz kentindeki Şafii Konseyi Başkan Yardımcısı Allame Rıdvan Muhayya, bölgedeki aşırılık yanlısı yapıların sahada yaşadıkları her yenilginin ardından toplumsal fay hatlarını tetiklemek amacıyla mezhepçi kışkırtma yöntemine başvurduklarını açıkladı.
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