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Taiz Şafii Konseyi’nden Sert Uyarı: “Tekfirci Çevreler Her Yenilgiyi Mezhepçilikle Örtmeye Çalışıyor”

30 Eylül 2026 - 17:07
News ID: 1872052
Taiz Şafii Konseyi’nden Sert Uyarı: “Tekfirci Çevreler Her Yenilgiyi Mezhepçilikle Örtmeye Çalışıyor”

Yemen’in Taiz kentindeki Şafii Konseyi Başkan Yardımcısı Allame Rıdvan Muhayya, bölgedeki aşırılık yanlısı yapıların sahada yaşadıkları her yenilginin ardından toplumsal fay hatlarını tetiklemek amacıyla mezhepçi kışkırtma yöntemine başvurduklarını açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in stratejik kentlerinden Taiz’de, Şafii Konseyi Başkan Yardımcısı Allame Rıdvan Muhayya, bölgedeki siyasi ve askeri denkleme dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Muhayya, özellikle Vehhabilik ideolojisinden beslenen, Müslüman Kardeşler’in (İhvan) Yemen kolu olarak bilinen Islah Partisi ve Selefi akımlarla bağlantılı tekfirci çevrelerin, yaşadıkları başarısızlıkları maskelemek için mezhepçi söylemleri bir “kurtarma aracı” olarak kullandıklarını vurguladı.

Allame Muhayya, yaptığı açıklamada, söz konusu grupların halkın dini hassasiyetlerini manipüle ederek toplumu kutuplaştırmaya çalıştığını belirtti. Muhayya, “Bu çevreler, ne zaman sahada bir yenilgi alsalar veya siyasi meşruiyetlerini kaybetseler, toplumdaki mezhepsel farklılıkları kaşıyarak kaos yaratma yoluna gidiyorlar. Bu, başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları klasik bir yıkım taktiğidir” ifadelerini kullandı.

Taiz’deki mevcut gerilimli atmosferde bu çıkış, yerel aktörler arasındaki ideolojik ayrışmanın derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Allame Muhayya, bu tür kışkırtmaların Yemen’in ulusal birliğine ve toplumsal dokusuna büyük zarar verdiğini belirterek, halkı bu söylemlere karşı sağduyulu olmaya ve tekfirci ajandalara karşı teyakkuzda bulunmaya çağırdı.

Gözlemciler, Muhayya’nın bu açıklamalarının, Taiz’deki yerel dengelerin yanı sıra Yemen genelindeki “direniş ve çatışma” dinamiklerini ideolojik bir boyuta taşıyan kesimlere yönelik sert bir mesaj niteliğinde olduğunu değerlendiriyor.

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