Devrim Muhafızları’ndan Amerikan Halkına Açık Mektup: Dijital Mecralarda 20 Milyon İzlenmeye Ulaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, doğrudan ABD kamuoyuna seslenmek amacıyla yayımladığı açık mektup, sosyal medya ve dijital haber platformlarında gündem oluşturdu. Washington yönetimi ile Tahran arasındaki siyasi ve askeri gerilimin zirve yaptığı bir dönemde paylaşılan metin, “kamu diplomasisi” eksenli bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Dijital analiz raporlarına göre, mektup kısa sürede viral bir etki yaratarak farklı dillerdeki yerel ve uluslararası platformlarda geniş yankı buldu. 10 binden fazla farklı video, infografik ve makale içeriğine konu olan mektubun, dünya genelinde 20 milyondan fazla izlenme ve etkileşim rakamına ulaştığı belirtildi.

Mektupta, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığına ve dış politikasına dair eleştirilerin yanı sıra, İran’ın bölge politikalarına yönelik “yanlış algı” vurgusu yapılıyor. DMO kaynakları, bu girişimi “Amerikan halkının, yönetimlerinin bölgedeki müdahaleci politikalarının gerçek yüzünü görmesi için bir iletişim kanalı” olarak nitelendirirken; analistler, bu durumun iki ülke arasındaki psikolojik savaşın dijital boyutunun ne kadar genişlediğinin bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

İçeriğin özellikle İngilizce konuşulan bölgelerde ve Orta Doğu gündemini takip eden bağımsız dijital mecralarda yoğun ilgi gördüğü kaydedildi. DMO’nun bu stratejik hamlesi, doğrudan askeri olmayan ancak geniş kitleleri hedef alan “yumuşak güç” kullanımı açısından dikkat çekici bir örnek olarak öne çıkıyor.