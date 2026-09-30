Yemen’den Stratejik Hamle: En Yeni Uydu Görüntüleri Suudi Aramco Tesislerinin Vurulduğunu Doğruladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki gerilim, stratejik enerji tesislerinin vurulmasıyla yeni bir boyut kazandı. Bölgeden elde edilen en son uydu görüntüleri, Yemen güçlerinin düzenlediği operasyonların Suudi Arabistan’ın ekonomik omurgasını oluşturan kritik tesisleri doğrudan etkilediğini kanıtladı.
30 Eylül 2026 - 17:50
News ID: 1872082
Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Suudi Arabistan’ın enerji altyapısına yönelik operasyonları devam ederken, ortaya çıkan en yeni uydu görüntüleri ülkenin dev petrol ve doğalgaz devi Suudi Aramco’ya ait LNG tesislerinin hedef alındığını ve büyük hasar gördüğünü gözler önüne serdi.
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