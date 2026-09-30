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Yemen’den Stratejik Hamle: En Yeni Uydu Görüntüleri Suudi Aramco Tesislerinin Vurulduğunu Doğruladı

30 Eylül 2026 - 17:50
News ID: 1872082
Yemen’den Stratejik Hamle: En Yeni Uydu Görüntüleri Suudi Aramco Tesislerinin Vurulduğunu Doğruladı

Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Suudi Arabistan’ın enerji altyapısına yönelik operasyonları devam ederken, ortaya çıkan en yeni uydu görüntüleri ülkenin dev petrol ve doğalgaz devi Suudi Aramco’ya ait LNG tesislerinin hedef alındığını ve büyük hasar gördüğünü gözler önüne serdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki gerilim, stratejik enerji tesislerinin vurulmasıyla yeni bir boyut kazandı. Bölgeden elde edilen en son uydu görüntüleri, Yemen güçlerinin düzenlediği operasyonların Suudi Arabistan’ın ekonomik omurgasını oluşturan kritik tesisleri doğrudan etkilediğini kanıtladı.

Analiz edilen uydu verileri, küresel enerji piyasalarının kalbi konumundaki Suudi Aramco’ya ait sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerinde isabet alan bölgeleri net bir şekilde ortaya koydu. Uzmanlar, saldırıların tesislerin operasyonel kapasitesini sekteye uğratacak düzeyde hasar yarattığını belirtirken, bu durumun Riyad yönetimi üzerinde ciddi bir ekonomik ve siyasi baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan’ın ablukayı sürdürmesi ve saldırılarına devam etmesi halinde ülkenin stratejik ve ekonomik hedeflerinin meşru askeri hedef olmaya devam edeceğini sık sık vurguluyordu. Yaşanan son gelişmeler, Kızıldeniz ve Körfez hattındaki enerji koridorlarının güvenliğine yönelik endişeleri artırırken, küresel piyasalarda da yakından takip edilen gerilimin tırmanışını sürdürdüğünü gösteriyor.

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