Yemen’den Stratejik Hamle: En Yeni Uydu Görüntüleri Suudi Aramco Tesislerinin Vurulduğunu Doğruladı

Analiz edilen uydu verileri, küresel enerji piyasalarının kalbi konumundaki Suudi Aramco’ya ait sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerinde isabet alan bölgeleri net bir şekilde ortaya koydu. Uzmanlar, saldırıların tesislerin operasyonel kapasitesini sekteye uğratacak düzeyde hasar yarattığını belirtirken, bu durumun Riyad yönetimi üzerinde ciddi bir ekonomik ve siyasi baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan’ın ablukayı sürdürmesi ve saldırılarına devam etmesi halinde ülkenin stratejik ve ekonomik hedeflerinin meşru askeri hedef olmaya devam edeceğini sık sık vurguluyordu. Yaşanan son gelişmeler, Kızıldeniz ve Körfez hattındaki enerji koridorlarının güvenliğine yönelik endişeleri artırırken, küresel piyasalarda da yakından takip edilen gerilimin tırmanışını sürdürdüğünü gösteriyor.