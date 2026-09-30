Kremlin’den S-400 Açıklaması: Türkiye’nin Sistemleri Üçüncü Bir Ülkeye Devredilebilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kremlin’in bu açıklaması, uzun süredir gündemde olan S-400 krizinin çözümüne yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Peskov, transfer ihtimalini “üzerinde çalışılan bir konu” olarak nitelendirerek, Ankara ile Moskova arasında bu yönde somut görüşmelerin ilerlediğini belirtti.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 sistemleri, tedarik sürecinden bu yana NATO ile ABD arasında ciddi gerilimlere yol açmıştı. Washington’un F-35 programı üzerinden Ankara’ya uyguladığı yaptırımlar ve sistemin operasyonel durumu hakkındaki belirsizlikler, bu transfer arayışının arkasındaki temel motivasyonlardan biri olarak görülüyor.

Analistler, Rusya’nın onay verdiği bu transferin, sistemin teknolojisinin gizliliğini korurken, aynı zamanda Türkiye’ye savunma kapasitesi ve müttefiklik ilişkileri açısından “diplomatik bir çıkış” alanı sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda, sistemin hangi ülkeye gideceği ve bunun bölgesel güç dengelerini nasıl etkileyeceği ise uluslararası kamuoyunun ve savunma çevrelerinin yakından takip ettiği bir başlık olmaya aday.