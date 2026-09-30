İran’dan Washington’a Sert Çıkış: ABD, İran Karşısında Çıkmaza Saplandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın üst düzey güvenlik yetkililerinden Muhsin Rızai, bölgedeki gerilim ve Tahran-Washington hattındaki diplomatik tıkanıklığı değerlendiren bir açıklama yaptı. Rızai, ABD’nin mevcut İran politikasının işlevsiz kaldığını ve karşı tarafın “ne yapacağını bilemez bir durumda” olduğunu iddia etti.

“Washington İkilem İçinde”

Rızai, açıklamalarında ABD yönetiminin İran karşısında askeri güç kullanma ile müzakere masasına oturma seçenekleri arasında sıkıştığını belirtti. ABD’nin Tahran üzerindeki baskı politikalarının başarısız olduğunu savunan Rızai, “ABD, İran’a karşı uyguladığı stratejilerde tamamen çıkmaza saplanmış durumda. Washington, askeri bir maceranın risklerini göze alamıyor; ancak müzakere masasında da İran’ın şartlarını kabul etmeye yanaşmıyor. Bu durum onları stratejik bir felce sürükledi,” değerlendirmesinde bulundu.

“İran Direnişten Taviz Vermeyecek”

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, İran’ın bölgesel politikasından ve savunma doktrininden taviz vermeyeceğinin altını çizerek, Washington’un “baskı ve yaptırım” kartının artık etkisini kaybettiğini ileri sürdü. Rızai, İran’ın bölgedeki stratejik derinliğinin ve caydırıcılık kapasitesinin, ABD’nin hamlelerini boşa çıkardığını vurguladı.