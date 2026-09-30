Abdülbari Atvan’dan Çarpıcı Değerlendirme: “Aksa Tufanı İsrail’i Tarihinin En Büyük Tecridine Sürükledi, Trump Siyonist İş Birliğinin Bedelini Ödeyece

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Arap dünyasının önde gelen siyasi analistlerinden ve Ra’y el-Yevm gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdülbari Atvan, Sawt YouTube kanalına verdiği kapsamlı mülakatta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasına ve sonrasında yaşananlara dikkat çekti. Atvan, 7 Ekim’deki “Aksa Tufanı” operasyonunun ardından dünyanın yeni bir dönemin eşiğine geldiğini vurguladı.

Netanyahu BM’de Yalnız Kaldı ve Boş Koltuklara Konuştu

Netanyahu’nun BM’deki temaslarını sert bir dille eleştiren Atvan, İsrailli liderin New York’a gizlice ve adeta bir “hırsız gibi” geldiğini, uçağının askeri havalimanına indirilmek zorunda kaldığını belirtti. Netanyahu’nun BM kürsüsüne çıktığı esnada çok sayıda ülkenin temsilcisinin salonu terk ederek tarihi bir protestoya imza attığını hatırlatan Atvan, şunları kaydetti:

“Netanyahu çölde terk edilmiş hasta bir deve gibidir; artık kimse ona yaklaşmak istemiyor. BM’de salonu terk eden cesur insanlar, ırkçı rejime çok güçlü bir ‘hayır’ dediler. Netanyahu, Arap ülkelerinden sadece BAE ve Bahreyn heyetlerinin kaldığı, neredeyse tamamen boş koltuklara hitap etmek zorunda kaldı.”

Atvan, New York Belediye Başkanı’nın ve Netanyahu’yu bir savaş suçlusu olarak hedef alan kesimlerin duruşunu övdü, elleri Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve İran halkının kanına bulanmış bir ismin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğinin altını çizdi.

“İngiltere ve Fransa Dahil Müttefikler Bile Tahammül Edemiyor”

Aksa Tufanı operasyonunun küresel ölçekte bir paradigma değişimini tetiklediğini belirten Atvan, İsrail rejiminin dünya nezdindeki imajının kalıcı olarak zedelendiğini ifade etti. Atvan, “Eski müttefikleri olan İngiltere ve Fransa dahil dünyadaki tüm ülkeler artık bu rejimi eleştiriyor ve ona tahammül edemiyor. Bu operasyon, İsrail’in nefret edilen ve tamamen tecrit edilmiş bir yapı haline gelmesini sağladı” dedi.

Trump’a “Ağır Bedel” Uyarısı

Açıklamasının sonunda ABD’nin yeni dönemdeki politikalarına ve Donald Trump’ın tutumuna değinen analist, Washington’un Siyonist rejimle olan sıkı iş birliğinin karşılıksız kalmayacağını belirtti. Trump’ın bölgedeki İsrail komplolarına ortak olduğunu savunan Atvan, “Donald Trump, Orta Doğu’da Siyonistlerle iş birliği yapmasının cezasını ve ağır bedelini ödeyecektir” diyerek uyarısını tamamladı. Atvan, geleceğin Netanyahu’ya ve işgal rejimine karşı duran onurlu insanların olacağını vurguladı.