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Yemen’den Babülmendep’te Stratejik Darbe: Zubab’da Gizli Suudi-Amerikan Kalesi Deşifre Oldu

30 Eylül 2026 - 18:09
News ID: 1872098
Yemen’den Babülmendep’te Stratejik Darbe: Zubab’da Gizli Suudi-Amerikan Kalesi Deşifre Oldu

Yemen’deki Ensarullah hareketi, Zubab bölgesini kontrol altına alarak dünyanın en kritik deniz geçidi olan Babülmendep Boğazı’na sadece 2,2 kilometre mesafede inşa edilen gizli bir Suudi-Amerikan askeri kalesinin sırrını açığa çıkardı; tamamen sessizlik içinde kurulan bu üssün bölge üzerindeki stratejik emelleri de deşifre edilmiş oldu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin stratejik noktalarda kaydettiği ilerleyiş, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı üzerindeki küresel güç mücadelesinin en gizli detaylarını gözler önüne serdi. Ensarullah hareketinin Zubab bölgesini özgürleştirmesiyle birlikte, bölgede yıllardır derin bir sessizlik içinde yürütülen askeri yapılanmalar da aydınlatıldı.

Ele geçirilen bilgilere göre, küresel ticaretin ve enerji nakil hatlarının kalbi konumundaki Babülmendep Boğazı’nı doğrudan kontrol altında tutmak amacıyla hazırlanan bu gizli kale, uluslararası kamuoyundan tamamen habersiz bir şekilde inşa edilmişti. Sadece 2,2 kilometrelik mesafesiyle dünyanın en hayati su yollarından birine nufuz etmeyi hedefleyen bu tesisin, Suudi Arabistan ve ABD ortaklığıyla yürütülen stratejik operasyonların bir merkezi olduğu anlaşıldı.

Askeri analistler, Zubab’ın Ensarullah kontrolüne geçmesinin ve bu gizli kalenin sırrının açığa çıkmasının, bölgedeki deniz güvenliği dengelerini kökten sarstığını belirtiyor. Koalisyon güçlerinin Kızıldeniz’deki hareket alanını daraltan bu gelişme, Yemen güçlerinin sahadaki istihbarat ve operasyonel üstünlüğünü bir kez daha tescilledi. Uzmanlar, Babülmendep Boğazı gibi küresel açıdan hayati bir geçiş noktasında kurulan bu gizli yapının deşifre olmasının, Batılı ülkeler ve Riyad yönetimi için stratejik bir sürpriz ve ağır bir blowback (geri tepme) yarattığını ifade ediyor.

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