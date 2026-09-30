TÜRK-İŞ’ten Eylül 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Rakamları: Dört Kişilik Aile İçin Gıda Harcaması 37 Bin 800 TL’yi Aştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Türk-İş Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak açıklanan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2026 sonuçları, Türkiye’deki ekonomik sıkıntıların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, asgari ücret ve ortalama maaşlarla geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş, temel gıda maddelerine dahi ulaşmakta zorlanıyor.

Açlık Sınırı Rekor Seviyede

Eylül 2026 itibarıyla, sadece dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, bir önceki aya göre önemli bir artışla 37 bin 800,93 TL’ye yükseldi. Bu rakam, Türkiye’deki pek çok hanenin gelirinin çok üzerinde bir meblağı ifade ediyor.

Yoksulluk ve Bekâr Çalışan Yaşam Maliyeti Katlandı

Araştırmanın diğer dikkat çekici sonuçları ise şöyle:

Yoksulluk Sınırı: Dört kişilik bir ailenin gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını da kapsayan yoksulluk sınırı, 123 bin 130 TL’ye ulaştı. Bu, asgari ücretin çok üzerinde bir meblağ.

Dört kişilik bir ailenin gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını da kapsayan yoksulluk sınırı, 123 bin 130 TL’ye ulaştı. Bu, asgari ücretin çok üzerinde bir meblağ. Bekâr Çalışan Yaşam Maliyeti: Tek başına yaşayan bir çalışanın bile aylık temel ihtiyaçlarını karşılaması için gereken para miktarı 48 bin 884,82 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan bekâr vatandaşlar için ciddi bir baskı oluşturuyor.

Mutfak Enflasyonu Durdurulamıyor

TÜRK-İŞ araştırması, mutfak enflasyonundaki yükselişin de devam ettiğini ortaya koydu. Sadece gıda fiyatlarındaki aylık artışın yüzde 1,10 olarak gerçekleşmesi, özellikle temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarının vatandaşın alım gücünü daha da düşürdüğünü gösteriyor. Zamlar, sofraların küçülmesine ve temel beslenme alışkanlıklarının sekteye uğramasına neden oluyor.

Bu veriler, Türkiye ekonomisindeki daralma ve hayat pahalılığının halk üzerindeki etkilerinin derinleştiğine işaret ederken, önümüzdeki dönemde sosyal politikalar ve ekonomik tedbirler konusunda atılacak adımların önemini bir kez daha vurguluyor.